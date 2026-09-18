В таких тайниках людей через границу еще не перевозили

Ящик для инструмента был размещен в полуприцепе. У него был очень маленький размер, но "нелегального туриста" туда удалось втиснуть. По данным Одесской областной прокуратуры, водитель должен был получить за такую поездку 5 000 долларов.

История произошла в июле этого года. По данным следствия, 35-летний гражданин Молдовы, работавший водителем грузовика, был вовлечен в схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Пассажира спрятали в полуприцепе

Задания и информацию о "клиентах" водитель получал от подельников через Telegram. За переправку одного человека водителю платили 5000 долларов.

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Однажды он забрал 26-летнего мужчину в заранее определенном месте и спрятал его в специально обустроенной нише для инструментов в полуприцепе грузовика Iveco.

То есть пассажир должен незаметно проехать границу буквально в грузовом прицепе.

Ехали из Одессы в сторону Рени

Далее грузовик отправился по автомобильной дороге Одесса – Рени в направлении международного пункта пропуска "Удобное – Поланка – Маяки".

В ящике для инструментов было немного тесно и на ямах сильно мотало, но впоследствии пограничники от этих неудобств избавили. Фото: из материалов следствия

Укрытие, однако, не осталось незамеченным. Во время прохождения пограничного контроля на транзитном участке пункта пропуска грузовик осмотрели сотрудники ГПСУ.

В результате они обнаружили обустроенную нишу с человеком внутри.

Водителя будут судить

После разоблачения водителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В настоящее время Беляевская окружная прокуратура направила дело в суд. Обвиняемый – 35-летний житель Молдовы.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли работники управления стратегических расследований ДСР Нацполиции и 25-го пограничного отряда ГНСУ. Досудебное расследование проводило территориальное подразделение полиции.

Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и установлена обвинительным приговором.