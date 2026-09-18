В таких тайниках людей через границу еще не перевозили

ФОТО: из материалов следствия|
Залезть в эту будку было проблемно, а ехать – не очень комфортно
Ящик для инструмента был размещен в полуприцепе. У него был очень маленький размер, но "нелегального туриста" туда удалось втиснуть. По данным Одесской областной прокуратуры, водитель должен был получить за такую поездку 5 000 долларов.
История произошла в июле этого года. По данным следствия, 35-летний гражданин Молдовы, работавший водителем грузовика, был вовлечен в схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.
Пассажира спрятали в полуприцепе
Задания и информацию о "клиентах" водитель получал от подельников через Telegram. За переправку одного человека водителю платили 5000 долларов.
Однажды он забрал 26-летнего мужчину в заранее определенном месте и спрятал его в специально обустроенной нише для инструментов в полуприцепе грузовика Iveco.
То есть пассажир должен незаметно проехать границу буквально в грузовом прицепе.
Ехали из Одессы в сторону Рени
Далее грузовик отправился по автомобильной дороге Одесса – Рени в направлении международного пункта пропуска "Удобное – Поланка – Маяки".
В ящике для инструментов было немного тесно и на ямах сильно мотало, но впоследствии пограничники от этих неудобств избавили. Фото: из материалов следствия
Укрытие, однако, не осталось незамеченным. Во время прохождения пограничного контроля на транзитном участке пункта пропуска грузовик осмотрели сотрудники ГПСУ.
В результате они обнаружили обустроенную нишу с человеком внутри.
Водителя будут судить
После разоблачения водителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
В настоящее время Беляевская окружная прокуратура направила дело в суд. Обвиняемый – 35-летний житель Молдовы.
Оперативное сопровождение по делу осуществляли работники управления стратегических расследований ДСР Нацполиции и 25-го пограничного отряда ГНСУ. Досудебное расследование проводило территориальное подразделение полиции.
Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и установлена обвинительным приговором.