В таких схованках людей через кордон ще не перевозили

Ящик для інструментів був розміщений у напівпричепі. Він мав дуже маленький розмір, але "нелегального туриста" туди вдалося втиснути. За даними Одеської обласної прокуратури, водій мав отримати за таку поїздку 5000 доларів.

Історія сталася у липні цього року. За даними слідства, 35-річний громадянин Молдови, який працював водієм вантажівки, був залучений до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Пасажира сховали у напівпричепі

Завдання та інформацію про "клієнтів" водій отримував від спільників через Telegram. За переправлення однієї людини водієві платили 5000 доларів.

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Одного разу він забрав 26-річного чоловіка у заздалегідь визначеному місці та сховав його у спеціально облаштованій ніші для інструментів у напівпричепі вантажівки Iveco.

Тобто пасажир мав непомітно проїхати кордон буквально у вантажному причепі.

Їхали з Одеси у бік Рені

Далі вантажівка вирушила автомобільною дорогою Одеса – Рені у напрямку міжнародного пункту пропуску "Удобне – Паланка – Маяки".

В ящику для інструментів було трохи тісно й на ямах сильно кидало, але згодом прикордонники від тих незручностей позбавили. Фото: з матеріалів слідства

Схованка, однак, не залишилася непоміченою. Під час проходження прикордонного контролю на транзитній ділянці пункту пропуску вантажівку оглянули співробітники ДПСУ.

У результаті вони знайшли облаштовану нішу з людиною всередині.

Водія судитимуть

Після викриття водієві повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Наразі Біляївська окружна прокуратура скерувала справу до суду. Обвинувачений – 35-річний громадянин Молдови.

Оперативний супровід у справі здійснювали працівники управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції та 25-го прикордонного загону ДПСУ. Досудове розслідування проводив територіальний підрозділ поліції.

Обвинувачений вважається невинуватим, доки його вину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним вироком.