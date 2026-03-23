В Тернопольской области восстановили водительские документы 87-летнему мужчине

В Тернопольской области сервисный центр МВД помог 87-летнему водителю восстановить документы, утраченные в результате пожара. История Николая Феодосиевича стала примером того, как даже в сложных жизненных обстоятельствах можно быстро и законно вернуть документы.

Мужчина всю жизнь работал водителем и имел открытые почти все категории транспортных средств. Для него водительское удостоверение - не просто формальность, а часть профессионального пути и личной истории.

Восстановили сразу несколько документов

Специалисты сервисного центра помогли заявителю восстановить:

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

номерные знаки.

Во время оформления документов выяснилось, что автомобиль мужчины имеет более 50 лет истории. Несмотря на почтенный возраст, транспортное средство остается на ходу, что вызвало искреннюю радость как у владельца, так и у работников центра.

Как восстановить утраченные документы

В сервисных центрах МВД отмечают: потеря или повреждение документов - не проблема, ведь предусмотрена четкая процедура их восстановления.

В случае потери необходимо:

обратиться в сервисный центр МВД или воспользоваться онлайн-сервисами;

подготовить необходимые документы;

подать заявление на восстановление.

Среди обязательных документов:

паспорт или ID-карта;

регистрационный номер налогоплательщика;

остатки документов (если есть) или подтверждение их утери.

Также воспользоваться услугой можно дистанционно через Кабинет водителя или приложение Дія.

Важный нюанс

В сервисных центрах не выдают "дубликаты" в упрощенном порядке. В каждом случае применяется полноценная процедура восстановления или обмена с внесением данных в государственные реестры.

Именно это гарантирует, что новые документы:

являются официальными и действующими;

содержатся в государственных базах;

не создают проблем в будущем.

Вывод

История Николая Феодосиевича демонстрирует, что даже после потери всех документов их можно восстановить без лишних трудностей.