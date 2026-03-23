В Тернопольской области восстановили водительские документы 87-летнему мужчине

ФОТО: ГСЦ МВД|
Водительские документы 87-летнего мужчины
В Тернопольской области сервисный центр МВД помог 87-летнему водителю восстановить документы, утраченные в результате пожара. История Николая Феодосиевича стала примером того, как даже в сложных жизненных обстоятельствах можно быстро и законно вернуть документы.
Мужчина всю жизнь работал водителем и имел открытые почти все категории транспортных средств. Для него водительское удостоверение - не просто формальность, а часть профессионального пути и личной истории.
Восстановили сразу несколько документов
Специалисты сервисного центра помогли заявителю восстановить:
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- номерные знаки.
Во время оформления документов выяснилось, что автомобиль мужчины имеет более 50 лет истории. Несмотря на почтенный возраст, транспортное средство остается на ходу, что вызвало искреннюю радость как у владельца, так и у работников центра.
Как восстановить утраченные документы
В сервисных центрах МВД отмечают: потеря или повреждение документов - не проблема, ведь предусмотрена четкая процедура их восстановления.
В случае потери необходимо:
- обратиться в сервисный центр МВД или воспользоваться онлайн-сервисами;
- подготовить необходимые документы;
- подать заявление на восстановление.
Среди обязательных документов:
- паспорт или ID-карта;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- остатки документов (если есть) или подтверждение их утери.
Также воспользоваться услугой можно дистанционно через Кабинет водителя или приложение Дія.
Важный нюанс
В сервисных центрах не выдают "дубликаты" в упрощенном порядке. В каждом случае применяется полноценная процедура восстановления или обмена с внесением данных в государственные реестры.
Именно это гарантирует, что новые документы:
- являются официальными и действующими;
- содержатся в государственных базах;
- не создают проблем в будущем.
Вывод
История Николая Феодосиевича демонстрирует, что даже после потери всех документов их можно восстановить без лишних трудностей.