У Тернопільській області відновили водійські документи 87-річному чоловіку

Замість втраченого радянського посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу було видано нові пластикові документи.
Євген Гудущан
23 березня, 18:20
У Тернопільській області сервісний центр МВС допоміг 87-річному водієві відновити документи, втрачені внаслідок пожежі. Історія Миколи Феодосійовича стала прикладом того, як навіть у складних життєвих обставинах можна швидко та законно повернути документи.

Читйте також: 72-річний дідусь намагався обміняти підроблені "права"

Чоловік усе життя працював водієм і мав відкриті майже всі категорії транспортних засобів. Для нього посвідчення водія — не просто формальність, а частина професійного шляху та особистої історії.

Відновили одразу кілька документів

Фахівці сервісного центру допомогли заявнику відновити:

  • посвідчення водія;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • номерні знаки.

Під час оформлення документів з’ясувалося, що автомобіль чоловіка має понад 50 років історії. Попри поважний вік, транспортний засіб залишається на ходу, що викликало щиру радість як у власника, так і у працівників центру.

Як відновити втрачені документи

У сервісних центрах МВС наголошують: втрата або пошкодження документів — не проблема, адже передбачена чітка процедура їх відновлення.

У разі втрати необхідно:

  • звернутися до сервісного центру МВС або скористатися онлайн-сервісами;
  • підготувати необхідні документи;
  • подати заяву на відновлення.

Серед обов’язкових документів:

  • паспорт або ID-картка;
  • реєстраційний номер платника податків;
  • залишки документів (якщо є) або підтвердження їх втрати.

Також скористатися послугою можна дистанційно через Кабінет водія або застосунок Дія.

Важливий нюанс

У сервісних центрах не видають «дублікати» у спрощеному порядку. У кожному випадку застосовується повноцінна процедура відновлення або обміну з внесенням даних до державних реєстрів.

Також цікаво: Чоловік без екзаменів обміняв радянське посвідчення водія

Саме це гарантує, що нові документи:

  • є офіційними та чинними;
  • містяться у державних базах;
  • не створюють проблем у майбутньому.

Висновок

Історія Миколи Феодосійовича демонструє, що навіть після втрати всіх документів їх можна відновити без зайвих труднощів.

