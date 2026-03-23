У Тернопільській області відновили водійські документи 87-річному чоловіку

Водійські документи 87-річного чоловіка
У Тернопільській області сервісний центр МВС допоміг 87-річному водієві відновити документи, втрачені внаслідок пожежі. Історія Миколи Феодосійовича стала прикладом того, як навіть у складних життєвих обставинах можна швидко та законно повернути документи.
Читйте також: 72-річний дідусь намагався обміняти підроблені "права"
Чоловік усе життя працював водієм і мав відкриті майже всі категорії транспортних засобів. Для нього посвідчення водія — не просто формальність, а частина професійного шляху та особистої історії.
Відновили одразу кілька документів
Фахівці сервісного центру допомогли заявнику відновити:
- посвідчення водія;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- номерні знаки.
Під час оформлення документів з’ясувалося, що автомобіль чоловіка має понад 50 років історії. Попри поважний вік, транспортний засіб залишається на ходу, що викликало щиру радість як у власника, так і у працівників центру.
Як відновити втрачені документи
У сервісних центрах МВС наголошують: втрата або пошкодження документів — не проблема, адже передбачена чітка процедура їх відновлення.
У разі втрати необхідно:
- звернутися до сервісного центру МВС або скористатися онлайн-сервісами;
- підготувати необхідні документи;
- подати заяву на відновлення.
Серед обов’язкових документів:
- паспорт або ID-картка;
- реєстраційний номер платника податків;
- залишки документів (якщо є) або підтвердження їх втрати.
Також скористатися послугою можна дистанційно через Кабінет водія або застосунок Дія.
Важливий нюанс
У сервісних центрах не видають «дублікати» у спрощеному порядку. У кожному випадку застосовується повноцінна процедура відновлення або обміну з внесенням даних до державних реєстрів.
Також цікаво: Чоловік без екзаменів обміняв радянське посвідчення водія
Саме це гарантує, що нові документи:
- є офіційними та чинними;
- містяться у державних базах;
- не створюють проблем у майбутньому.
Висновок
Історія Миколи Феодосійовича демонструє, що навіть після втрати всіх документів їх можна відновити без зайвих труднощів.