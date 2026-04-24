В трех городах Украины задержали "бегунков" сервисных центров МВД

Оперативники ДВБ разоблачили сразу несколько схем незаконного посредничества в сфере получения водительских услуг в Харьков, Киев и Черновцы.

Речь идет о так называемых "бегунков" - лиц, которые за деньги обещают решить вопрос сложных официальных процедур.

Схема в Харькове

В Харьков 57-летний мужчина за 15 тысяч гривен организовал фиктивное обучение для получения водительского удостоверения категории "С".

По данным следствия, "услуга" предусматривала оформление документов без фактического посещения автошколы. Весь процесс длился около двух месяцев.

Подозреваемого задержали оперативники внутренней безопасности полиции и следователи.

Схема в Киеве

В Киев задержали мужчину, который предлагал помощь в перерегистрации автомобиля без очередей.

Для этого он просил клиентов присылать ему фото документов через мессенджеры, после чего требовал оплату за "ускорение" процедуры.

Мужчину задержали во время получения денег.

Схема в Черновцах

В Черновцы разоблачили еще одного посредника, который, прикрываясь связями в сервисном центре МВД, обещал гарантированную сдачу практического экзамена.

Свои услуги он оценивал в 350 долларов.

Что грозит фигурантам

Всем задержанным грозит уголовная ответственность.

Правоохранители отмечают: любые предложения "решить вопрос" вне официальных процедур являются незаконными и могут иметь серьезные последствия.

Почему “бегунки” востребованы