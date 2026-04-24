У трьох містах України затримали "бігунків" сервісних центрів МВС

Оперативники ДВБ викрили одразу кілька схем незаконного посередництва у сфері отримання водійських послуг у Харків, Київ та Чернівці.

Йдеться про так званих "бігунків" — осіб, які за гроші обіцяють вирішити питання складних офіційних процедур.

Схема у Харкові

У Харків 57-річний чоловік за 15 тисяч гривень організував фіктивне навчання для отримання водійського посвідчення категорії "С".

За даними слідства, "послуга" передбачала оформлення документів без фактичного відвідування автошколи. Увесь процес тривав близько двох місяців.

Підозрюваного затримали оперативники внутрішньої безпеки поліції та слідчі.

Схема у Києві

У Київ затримали чоловіка, який пропонував допомогу в перереєстрації автомобіля без черг.

Для цього він просив клієнтів надсилати йому фото документів через месенджери, після чого вимагав оплату за "прискорення" процедури.

Чоловіка затримали під час отримання грошей.

Схема у Чернівцях

У Чернівці викрили ще одного посередника, який, прикриваючись зв’язками у сервісному центрі МВС, обіцяв гарантоване складання практичного іспиту.

Свої послуги він оцінював у 350 доларів.

Що загрожує фігурантам

Усім затриманим загрожує кримінальна відповідальність.

Правоохоронці наголошують: будь-які пропозиції "вирішити питання" поза офіційними процедурами є незаконними і можуть мати серйозні наслідки.

Чому “бігунки” затребувані