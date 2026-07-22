Отреставрированную в Украине Chevrolet Impala в 1961 году оценили в 100 тысяч долларов

В Украине завершили реставрацию редкого Chevrolet Impala 1961 года, который входит в коллекцию Hedonist Heritage. После полной реставрации классический американский автомобиль выставили на продажу за 100 тысяч долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Chevrolet Impala получил культовый кузов Bubble Top

Отреставрированный автомобиль представляет собой четырехдверный хардтоп с кузовом, известным среди поклонников модели как Bubble Top. Такое название он получил благодаря тонким стойкам крыши и большим изогнутым переднему и заднему стеклам, которые создают эффект панорамного остекления.

Модель 1961 года стала более сдержанной по сравнению с предшественником. Chevrolet отказался от массивных задних плавников, сделал кузов ниже и оснастил автомобиль характерной задней частью с шестью круглыми фонарями.

Габариты Impala также впечатляют: длина составляет 5316 мм, ширина – 1991 мм, а колесная база достигает 3023 мм. В заводской комплектации автомобиль весил около 1588 кг.

Под капотом могли устанавливаться двигатели мощностью до 360 к.с.

Для Chevrolet Impala 1961 года производитель предлагал широкую линейку силовых агрегатов. Базовым был рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,9 литра, а также несколько бензиновых V8 объемом 4,6, 5,7 и 6,7 литра.

В зависимости от модификации мощность двигателей составляла от 135 до 360 к.с. Самой мощной версией был легендарный 6,7-литровый V8 409, развивавший 360 к.с. Покупателям также были доступны механическая коробка передач или двухступенчатый автомат Powerglide.

Какой именно двигатель установлен на отреставрированном в Украине экземпляре, пока не сообщается. В то же время продавец оценивает классический Chevrolet в 100 тысяч долларов, что делает его одним из самых дорогих отреставрированных американских ретроавтомобилей, которые сейчас предлагаются на украинском рынке.