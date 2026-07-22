Відреставровану в Україні Chevrolet Impala 1961 року оцінили у 100 тисяч доларів

В Україні завершили реставрацію рідкісного Chevrolet Impala 1961 року, який входить до колекції Hedonist Heritage. Після повного відновлення класичний американський автомобіль виставили на продаж за 100 тисяч доларів. Про це пише topgir.com.ua.

Chevrolet Impala отримав культовий кузов Bubble Top

Відреставрований автомобіль є чотиридверним хардтопом у кузові, відомому серед шанувальників моделі як Bubble Top. Таку назву він отримав завдяки тонким стійкам даху та великим вигнутим передньому і задньому склу, які створюють ефект панорамного скління.

Модель 1961 року стала більш стриманою порівняно з попередником. Chevrolet відмовився від масивних хвостових плавників, зробив кузов нижчим та оснастив автомобіль характерною задньою частиною із шістьма круглими ліхтарями.

Габарити Impala також вражають: довжина становить 5316 мм, ширина — 1991 мм, а колісна база сягає 3023 мм. У заводському виконанні автомобіль важив близько 1588 кг.

Під капотом могли бути мотори потужністю до 360 к.с.

Для Chevrolet Impala 1961 року виробник пропонував широку лінійку силових агрегатів. Базовим був рядний шестициліндровий двигун об'ємом 3,9 літра, а також кілька бензинових V8 об'ємом 4,6, 5,7 та 6,7 літра.

Залежно від модифікації потужність двигунів становила від 135 до 360 к.с. Найпотужнішою версією був легендарний 6,7-літровий V8 409, який розвивав 360 к.с.. Покупцям також були доступні механічні коробки передач або двоступеневий автомат Powerglide.

Який саме двигун встановлено на відреставрованому в Україні екземплярі, наразі не повідомляється. Водночас продавець оцінює класичний Chevrolet у 100 тисяч доларів, що робить його одним із найдорожчих відреставрованих американських ретроавтомобілів, які зараз пропонуються на українському ринку.