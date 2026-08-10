В Украине начались продажи обновленного Nissan X-Trail

За четверть века четыре поколения модели разово нашли более 8 миллионов покупателей в 95 странах мира, сообщает Nissan. Обновленная версия предлагает выразительный дизайн, 5- или 7-местный салон и современные технологии по цене от 1 704 560 гривен.

Новинка получила высокий клиренс, продуманную аэродинамику, новые хромированные акценты и модульную организацию багажника, позволяющую быстро адаптировать пространство для пассажиров или багажа. Старшие комплектации традиционно отличаются матричными LED фарами и оригинальными задними фонарями.

Технология e-POWER и система полного привода e-4ORCE

В Украине новый Nissan X-Trail доступен с фирменной гибридной силовой установкой e-POWER. Главная особенность этой системы состоит в том, что колеса вращает исключительно электромотор, в то время как 1,5-литровый бензиновый двигатель с изменяющейся степенью сжатия выполняет роль генератора для изделия электроэнергии. Такая комбинация обеспечивает плавное ускорение и мгновенный отклик электромобиля без зарядки от сети.

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Автомобиль предлагается в двух модификациях:

Переднеприводная версия (2WD): мощность 204 л. и 330 Нм крутящего момента, средний расход горючего 6,0 л/100 км.

Полноприводная версия e-4ORCE (4WD): мощность 213 л.с., двухмоторная система для точного распределения крутящего момента и стабильности на любом покрытии, расход горючего 6,5 л/100 км.

Комплектации, оснащение и безопасность

Уже в базовом исполнении Acenta автомобиль предлагает безключевой доступ, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 12,3-дюймовый центральный сенсорный дисплей, 19-дюймовые диски и камеру заднего вида с парктрониками.Версия N-Connecta 360°, отделка сидений из экокожи, трехзонный климат-контроль и электропривод двери багажника Hands-free.

Вариант Tekna (от 2 061 450 грн) включает матричные LED-фары, панорамный люк, 10,8-дюймовый проекционный дисплей и премиальную аудиосистему BOSE. Топовая комплектация Tekna+ (от 2 208 560 грн) выделяется 20-дюймовыми дисками и сиденьями из премиальной кожи с тиснением.

Все версии кроссовера оснащены полноценным комплексом безопасности, в который входят семь подушек безопасности, система экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, активный контроль слепых зон, мониторинг выезда из полосы, распознавание знаков и интеллектуальный круиз-контроль.