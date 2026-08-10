В Україні розпочалися продажі оновленого Nissan X-Trail

За чверть століття чотири покоління моделі разово знайшли понад 8 мільйонів покупців у 95 країнах світу, зазначає Nissan. Оновлена версія пропонує виразний дизайн, 5- або 7-місний салон та сучасні технології за ціною від 1 704 560 гривень.

Новинка отримала високий кліренс, продуману аеродинаміку, нові хромовані акценти та модульну організацію багажника, що дозволяє швидко адаптувати простір для пасажирів чи багажу. Старші комплектації традиційно вирізняються матричними LED-фарами та оригінальними задніми ліхтарями.

Технологія e-POWER та система повного приводу e-4ORCE

В Україні новий Nissan X-Trail доступний із фірмовою гібридною силовою установкою e-POWER. Головна особливість цієї системи полягає в тому, що колеса обертає виключно електромотор, тоді як 1,5-літровий бензиновий двигун зі змінним ступенем стиснення виконує роль генератора для вироби електроенергії. Така комбінація забезпечує плавне прискорення та миттєвий відгук електромобіля без потреби заряджання від мережі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Автомобіль пропонується у двох модифікаціях:

Передньоприводна версія (2WD): потужність 204 к.с. й 330 Нм крутного моменту, середня витрата пального 6,0 л/100 км.

Повноприводна версія e-4ORCE (4WD): потужність 213 к.с., двомоторна система для точного розподілу крутного моменту та стабільності на будь-якому покритті, витрата пального 6,5 л/100 км.

Комплектації, оснащення та безпека

Вже у базовому виконанні Acenta автомобіль пропонує безключовий доступ, 12,3-дюймову цифрову панель приладів, 12,3-дюймовий центральний сенсорний дисплей, 19-дюймові диски та камеру заднього виду з парктроніками.Версія N-Connecta (від 1 870 680 грн) додає 3D-систему кругового огляду 360°, оздоблення сидінь з екошкіри, тризонний клімат-контроль та електропривод дверей багажника Hands-free.

Варіант Tekna (від 2 061 450 грн) включає матричні LED-фари, панорамний люк, 10,8-дюймовий проєкційний дисплей та преміальну аудіосистему BOSE. Топова комплектація Tekna+ (від 2 208 560 грн) виділяється 20-дюймовими дисками та сидіннями з преміальної шкіри з тисненням.

Усі версії кросовера оснащені повноцінним комплексом безпеки, до якого входять сім подушок безпеки, система екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, активний контроль "сліпих зон", моніторинг виїзду зі смуги, розпізнавання знаків та інтелектуальний круїз-контроль.