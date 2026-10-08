В Украине появился единственный справочник отзывов авто: как проверить свою машину

Институт исследований авторынка запустил единственный справочник отзывных кампаний, в котором по состоянию на конец сентября 2026 года собрано 5949 карт для 82 автомобильных марок. База позволяет найти сообщения по марке, модели, году выпуска и рынку, а дальше уже проверить конкретный автомобиль по VIN через производителя или авторизованный сервис.

Отзыв не означает, что автомобиль нужно вернуть

Сам термин "отзыв" часто звучит гораздо страшнее, чем выглядит процедура на практике.

Производитель может обнаружить дефект, касающийся определенной партии машин, отдельного компонента или программного обеспечения. После этого владельцев приглашают на проверку, замену детали или обновление ПО.

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То есть машину никто не уносит навсегда. Задача кампании – устранить проблему до того, как она приведет к аварии, пожару или травмированию.

Причем дефект не обязательно проявляется в обычной эксплуатации. Например, неисправность подушки безопасности может быть заметна только во время ДТП, а проблема с проводкой - только после перегрева или короткого замыкания.

Именно поэтому отсутствие ошибок на приборной панели еще не означает, что автомобиль не имеет открытой сервисной кампании.

В Украине это особенно актуально для подержанных авто.

Для украинского рынка вопрос отзывов имеет особое значение из-за огромного количества импортируемых подержанных машин.

Автомобиль мог быть отозван в США, Германии или Франции до ввоза в Украину, но нужен ремонт так и не провести. Новый владелец при этом может даже не знать о существовании кампании.

Auto24 раньше анализировал, сколько автомобилей в Украине могут ездить с невыполненными отзывами. Проблема особенно характерна для машин, изменивших страну эксплуатации или нескольких владельцев.

Поэтому проверка отзывов должна стать таким же привычным пунктом перед покупкой, как история ДТП, пробег или проверка обременений.

Как проверить конкретную машину

Самого упоминания модели в каталоге недостаточно. Одна и та же модель одного года выпуска может иметь разные двигатели, электронику, поставщиков комплектующих или вообще производиться на разных заводах.

Поэтому сначала стоит найти в справочнике свою марку и модель, сверить год выпуска и рынок, прочесть описание дефекта и записать номер кампании.

После этого требуется VIN. Именно за ним официальный представитель марки или авторизованный сервис может сказать, касается отзыва конкретно этого автомобиля и выполняли ремонт раньше.

Для автомобилей из США есть еще один полезный инструмент – официальная база NHTSA. Она позволяет проверить активные отзывы по VIN, хотя уже выполненные ремонты или совсем свежие кампании могут отображаться не сразу.

Чаще всего проблема касается систем безопасности

Для отдельного статистического среза Институт проанализировал 5115 модельных карт за 2016-2025 годы. Чаще всего в сообщениях упоминался риск ДТП – 1867 карточек, или 36,5%. Риск травмирования был отмечен в 1823 случаях, а риск пожара – в 1058.

Среди компонентов чаще всего фигурировали подушки безопасности, двигатели, электроника и тормоза.

Один из самых известных примеров – многолетняя история с подушками Takata. Auto24 недавно писал об отзыве BMW X5 из-за опасных подушек безопасности Takata. В таких случаях дефектный газогенератор при износе может разрушиться и выбросить металлические обломки в салон.

Еще более масштабную кампанию Auto24 описывал в материале о более 450 тысяч автомобилей Stellantis с дефектными подушками. Там владельцам отдельных Citroën и DS вообще рекомендовали временно не пользоваться автомобилями до замены опасных компонентов.

Mercedes-Benz имеет больше всего карт в исследованной выборке

В срезе Института среди 5083 карт, где марку и модель удалось определить однозначно, больше всего записей пришлось на Mercedes-Benz - 629. Далее следуют BMW с 411 карточками и Peugeot из 378.

Среди конкретных моделей чаще всего встречаются Mercedes-Benz C-Class с 61 картой, E-Class с 58, Sprinter с 49, Peugeot 3008 из 47 и Peugeot 208 из 46.

Но здесь принципиально важно уточнение: это не рейтинг ненадежности. Одна карта не равна одному неисправному автомобилю. Эта же проблема может касаться нескольких моделей, нескольких стран или быть оформлена в различных реестрах отдельными сообщениями.

Поэтому большое количество записей в Mercedes-Benz не означает, что эти машины опаснее других.

Отзывов стало гораздо больше

В зафиксированном срезе за 2016 год было 451 карточку, за 2019-й - 653, за 2022-й - 353. В 2025 году количество записей выросло уже до 740. Это на 327 карточек, или 79,2%, больше, чем в 2024 году.

Однако и из этой цифры нельзя делать вывод, что современные автомобили стали почти вдвое опаснее.

На статистику влияет количество источников, расширение электронных реестров, детализация сообщений и то, как одна кампания разбивается по моделям и рынкам.

К тому же автомобили становятся сложнее. У современной машины есть десятки блоков управления, радары, камеры, электроприводы, высоковольтные компоненты и миллионы строк программного кода. Соответственно поводом для кампании все чаще становится не механическая поломка, а программный сбой.

Например, в этом году Auto24 писал о масштабном отзыве Hyundai из-за сразу нескольких дефектов, среди которых были проблемы и с подушками безопасности и с системой автоматического торможения.

Можно ли ездить, если свою модель нашли в списке

Не обязательно сразу оставлять автомобиль на парковке. Все зависит от конкретного дефекта и рекомендаций производителя. Некоторые кампании касаются незначительных программных ошибок, другие – систем, неисправность которых может создавать непосредственную угрозу жизни.

Если речь идет о тормозах, подушках безопасности, управлении или возможности возгорания, проверку лучше не откладывать.

Бывали случаи, когда производитель прямо предписывал владельцам не ездить на автомобиле. Именно так Toyota в свое время действовала по части старых Corolla, RAV4 и Matrix с дефектными Takata, о чем писал Auto24.

Кто платит за ремонт

В США ремонт по отзыву, связанному с безопасностью, обычно выполняется бесплатно в соответствии с правилами NHTSA.

С уже эксплуатируемым в Украине автомобилем ситуация может быть более сложной. Особенно, если его завезли неофициально с другого рынка.

Поэтому нужно обратиться к официальному представителю бренда и уточнить, распространяется ли конкретная кампания на автомобиль с VIN, есть ли нужные детали в Украине и кто оплачивает работы.

Даже если заводская гарантия давно закончилась, это не значит, что владелец автоматически должен сам платить за устранение дефекта. Отзывная кампания и гарантийный ремонт – разные процедуры.

Проверять следует и перед покупкой

В случае с подержанным авто логика проста: если производитель знает о потенциально опасном дефекте, покупателю лучше узнать о нем до передачи денег.

Продавца стоит спросить, выполнялись ли работы по отзывным кампаниям. Но одного устного ответа недостаточно.

Лучший вариант – получить подтверждение от официального сервиса по VIN. Так можно понять не только то, была ли машина отозвана, но и устранили ли проблему предыдущие владельцы.

Поэтому новый справочник Института исследований авторынка следует использовать как первый фильтр. А окончательный ответ на конкретную машину все равно должен дать производитель или его авторизованный представитель.