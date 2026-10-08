В Україні з'явився єдиний довідник відкликань авто: як перевірити свою машину

Інститут досліджень авторинку запустив єдиний довідник відкличних кампаній, у якому станом на кінець вересня 2026 року зібрано 5949 карток для 82 автомобільних марок. База дозволяє знайти повідомлення за маркою, моделлю, роком випуску та ринком, а далі вже перевірити конкретний автомобіль за VIN через виробника або авторизований сервіс.

Відкликання не означає, що автомобіль треба повернути

Сам термін "відкликання" часто звучить значно страшніше, ніж виглядає процедура на практиці.

Виробник може виявити дефект, який стосується певної партії машин, окремого компонента або програмного забезпечення. Після цього власників запрошують на перевірку, заміну деталі чи оновлення ПЗ.

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Тобто машину ніхто не забирає назавжди. Завдання кампанії - усунути проблему до того, як вона призведе до аварії, пожежі або травмування.

Причому дефект не обов'язково проявляється у звичайній експлуатації. Наприклад, несправність подушки безпеки може стати помітною лише під час ДТП, а проблема із проводкою - тільки після перегріву або короткого замикання.

Саме тому відсутність помилок на панелі приладів ще не означає, що автомобіль не має відкритої сервісної кампанії.

В Україні це особливо актуально для вживаних авто

Для українського ринку питання відкликань має окреме значення через величезну кількість імпортованих уживаних машин.

Автомобіль міг бути відкликаний у США, Німеччині чи Франції ще до ввезення в Україну, але потрібний ремонт так і не провести. Новий власник при цьому може навіть не знати про існування кампанії.

Auto24 раніше аналізував, скільки автомобілів в Україні можуть їздити з невиконаними відкликаннями. Проблема особливо характерна для машин, які змінили країну експлуатації або кількох власників.

Тому перевірка відкликань має стати таким самим звичним пунктом перед купівлею, як історія ДТП, пробіг або перевірка обтяжень.

Як перевірити конкретну машину

Самої згадки моделі у каталозі недостатньо. Одна й та сама модель одного року випуску може мати різні двигуни, електроніку, постачальників комплектуючих або взагалі вироблятися на різних заводах.

Тому спочатку варто знайти в довіднику свою марку та модель, звірити рік випуску й ринок, прочитати опис дефекту та записати номер кампанії.

Після цього потрібен VIN. Саме за ним офіційний представник марки або авторизований сервіс може сказати, чи стосується відкликання конкретно цього автомобіля і чи виконували ремонт раніше.

Для автомобілів зі США є ще один корисний інструмент - офіційна база NHTSA. Вона дозволяє перевірити активні відкликання за VIN, хоча вже виконані ремонти або зовсім свіжі кампанії можуть відображатися не одразу.

Найчастіше проблема стосується систем безпеки

Для окремого статистичного зрізу Інститут проаналізував 5115 модельних карток за 2016-2025 роки. Найчастіше у повідомленнях згадувався ризик ДТП - 1867 карток, або 36,5%. Ризик травмування був зазначений у 1823 випадках, а ризик пожежі - у 1058.

Серед компонентів найчастіше фігурували подушки безпеки, двигуни, електроніка та гальма.

Один із найвідоміших прикладів - багаторічна історія з подушками Takata. Auto24 нещодавно писав про відкликання BMW X5 через небезпечні подушки безпеки Takata. У таких випадках дефектний газогенератор при спрацюванні може зруйнуватися і викинути металеві уламки в салон.

Ще масштабнішу кампанію Auto24 описував у матеріалі про понад 450 тисяч автомобілів Stellantis із дефектними подушками. Там власникам окремих Citroën і DS взагалі рекомендували тимчасово не користуватися автомобілями до заміни небезпечних компонентів.

Mercedes-Benz має найбільше карток у дослідженій вибірці

У зрізі Інституту серед 5083 карток, де марку й модель вдалося визначити однозначно, найбільше записів припало на Mercedes-Benz - 629. Далі йдуть BMW із 411 картками та Peugeot із 378.

Серед конкретних моделей найчастіше зустрічаються Mercedes-Benz C-Class із 61 карткою, E-Class із 58, Sprinter із 49, Peugeot 3008 із 47 та Peugeot 208 із 46.

Але тут є принципово важливе уточнення: це не рейтинг ненадійності. Одна картка не дорівнює одному несправному автомобілю. Та сама проблема може стосуватися кількох моделей, кількох країн або бути оформлена в різних реєстрах окремими повідомленнями.

Тому велика кількість записів у Mercedes-Benz не означає, що ці машини небезпечніші за інші.

Відкликань стало значно більше

У зафіксованому зрізі за 2016 рік було 451 картку, за 2019-й - 653, за 2022-й - 353. У 2025 році кількість записів зросла вже до 740. Це на 327 карток, або 79,2%, більше, ніж у 2024 році.

Проте і з цієї цифри не можна робити висновок, що сучасні автомобілі стали майже вдвічі небезпечнішими.

На статистику впливає кількість джерел, розширення електронних реєстрів, деталізація повідомлень і те, як одна кампанія розбивається за моделями та ринками.

До того ж автомобілі стають складнішими. Сучасна машина має десятки блоків керування, радари, камери, електроприводи, високовольтні компоненти та мільйони рядків програмного коду. Відповідно, приводом для кампанії дедалі частіше стає не механічна поломка, а програмний збій.

Наприклад, цього року Auto24 писав про масштабне відкликання Hyundai через одразу кілька дефектів, серед яких були проблеми і з подушками безпеки, і з системою автоматичного гальмування.

Чи можна їздити, якщо свою модель знайшли в списку

Не обов'язково одразу залишати автомобіль на парковці. Все залежить від конкретного дефекту та рекомендацій виробника. Деякі кампанії стосуються незначних програмних помилок, інші - систем, несправність яких може створювати безпосередню загрозу життю.

Якщо йдеться про гальма, подушки безпеки, керування або можливість займання, перевірку краще не відкладати.

Бували випадки, коли виробник прямо наказував власникам не їздити на автомобілі. Саме так Toyota свого часу діяла щодо частини старих Corolla, RAV4 та Matrix із дефектними Takata, про що писав Auto24.

Хто платить за ремонт

У США ремонт за відкликанням, пов'язаним із безпекою, зазвичай виконується безкоштовно відповідно до правил NHTSA.

З автомобілем, який уже експлуатується в Україні, ситуація може бути складнішою. Особливо якщо його завезли неофіційно з іншого ринку.

Тому потрібно звернутися до офіційного представника бренду і уточнити, чи поширюється конкретна кампанія на автомобіль із вашим VIN, чи є потрібні деталі в Україні та хто оплачує роботи.

Навіть якщо заводська гарантія давно закінчилася, це не означає, що власник автоматично має сам платити за усунення дефекту. Відклична кампанія і гарантійний ремонт - різні процедури.

Перевіряти варто і перед купівлею

У випадку з уживаним авто логіка проста: якщо виробник знає про потенційно небезпечний дефект, покупцю краще дізнатися про нього до передачі грошей.

Продавця варто запитати, чи виконувалися роботи за відкличними кампаніями. Але однієї усної відповіді недостатньо.

Найкращий варіант - отримати підтвердження від офіційного сервісу за VIN. Так можна зрозуміти не лише те, чи була машина відкликана, а й чи усунули проблему попередні власники.

Тому новий довідник Інституту досліджень авторинку варто використовувати як перший фільтр. А остаточну відповідь щодо конкретної машини все одно має дати виробник або його авторизований представник.