В Украине Toyota Land Cruiser превратили в спецмашину для саперов

ФОТО: Reform |
Пиротехническая машина ОПМ-TLC 79
Спецавтомобиль получил сплошную бронированную капсулу на пятерых человек и усиленную подвеску, что позволяет саперам безопасно добираться до самых сложных участков.
Редакция Авто24 писала об отечественном производителе Reform неоднократно, теперь он дал очередной информационный повод, выдав на-гора специализированный транспорт для мобильных пиротехнических разминирований.
С приоритетом на защиту
Разработчик отмечает, что новинка предназначена не только для оперативного доставки пиротехнической команды к месту работы, но и вместе со специальным снаряжением.
Защиту экипажа обеспечивает сплошная бронекапсула, рассчитанная на пять человек по формуле посадки 2+3 и соответствующая строгим стандартам ПЗСА-3 и В6.
Внутри не до роскоши, но с усиленными элементами броневой защиты. Фото: Reform
Разработчики установили бронированную переднюю и заднюю дверь с противоосколковыми рамками, а также добавили усиленные петли и специальный механизм разгрузки, чтобы тяжелые элементы кузова не провисали со временем.
Кроме того, автомобиль оснастили пулестойким стеклом с функцией подогрева. На крыше смонтировали бронированный вентиляционно-эвакуационный люк, который пригодится в критических ситуациях.
Базовое шасси переделали
Поскольку масса внедорожника существенно выросла из-за брони, инженерам пришлось серьезно модернизировать ходовую часть.
Машина получила усиленную подвеску, обновленный тормоз и систему Run-flat, что позволяет продолжать движение даже на пробитых шинах.
Легендарный Land Cruiser 79 можно узнать, но в общем-то это уже совсем другая машина. Фото: Reform
Под капотом этого пикапа надежно работает 2,8-литровый дизельный двигатель, выдающий 201 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента.
Тяга передается на все четыре колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, а все специальное оборудование классических саперов надежно закреплено в кузове с помощью легкосъемных фиксаторов.