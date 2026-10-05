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В Украине Toyota Land Cruiser превратили в спецмашину для саперов

Украинская компания Reform разработала новую оперативно пиротехническую машину ОПМ-TLC 79 на базе легендарного пикапа Toyota Land Cruiser 79.
Броневик для саперов REFORM ОПМ-TLC: характеристики и фото

ФОТО: Reform |

Пиротехническая машина ОПМ-TLC 79

Валентин Ожго
logo5 октября, 09:09
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Спецавтомобиль получил сплошную бронированную капсулу на пятерых человек и усиленную подвеску, что позволяет саперам безопасно добираться до самых сложных участков.

Редакция Авто24 писала об отечественном производителе Reform неоднократно, теперь он дал очередной информационный повод, выдав на-гора специализированный транспорт для мобильных пиротехнических разминирований.

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С приоритетом на защиту

Разработчик отмечает, что новинка предназначена не только для оперативного доставки пиротехнической команды к месту работы, но и вместе со специальным снаряжением.

Защиту экипажа обеспечивает сплошная бронекапсула, рассчитанная на пять человек по формуле посадки 2+3 и соответствующая строгим стандартам ПЗСА-3 и В6.

Внутри не до роскоши, но с усиленными элементами броневой защиты. Фото: Reform

Разработчики установили бронированную переднюю и заднюю дверь с противоосколковыми рамками, а также добавили усиленные петли и специальный механизм разгрузки, чтобы тяжелые элементы кузова не провисали со временем.

Кроме того, автомобиль оснастили пулестойким стеклом с функцией подогрева. На крыше смонтировали бронированный вентиляционно-эвакуационный люк, который пригодится в критических ситуациях.

Базовое шасси переделали

Поскольку масса внедорожника существенно выросла из-за брони, инженерам пришлось серьезно модернизировать ходовую часть.

Машина получила усиленную подвеску, обновленный тормоз и систему Run-flat, что позволяет продолжать движение даже на пробитых шинах.

Легендарный Land Cruiser 79 можно узнать, но в общем-то это уже совсем другая машина. Фото: Reform

Под капотом этого пикапа надежно работает 2,8-литровый дизельный двигатель, выдающий 201 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента.

Тяга передается на все четыре колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, а все специальное оборудование классических саперов надежно закреплено в кузове с помощью легкосъемных фиксаторов.

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