В Україні Toyota Land Cruiser перетворили на спецмашину для саперів

Спецавтомобіль отримав суцільну броньовану капсулу на п'ятьох осіб та посилену підвіску, що дозволяє саперам безпечно діставатися найскладніших ділянок.

Редакція Авто24 писала про вітчизняного виробника Reform неодноразово, тепер він дав черговий інформаційний привід , видавши на-гора спеціалізований транспорт для мобільних піротехнічних розмінувань.

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З пріоритетом на захист

Розробник зазначає, що новинка призначена не тільки для оперативного доставлення піротехнічної команди до місця роботи, але й разом зі спеціальним спорядженням.

Захист екіпажу забезпечує суцільна бронекапсула, що розрахована на п'ятьох осіб за формулою посадки 2+3 та відповідає суворим стандартам ПЗСА-3 і В6.

Всередині не до розкоші, але з посиленими елементами броньового захисту. Фото: Reform

Розробники встановили броньовані передні й задні двері з протиуламковими рамками, а також додали посилені петлі та спеціальний механізм розвантаження, щоб важкі елементи кузова не провисали з часом

Окрім цього, автомобіль оснастили кулестійким склом із функцією підігріву. На даху змонтували броньований вентиляційно-евакуаційний люк, що стане в пригоді в критичних ситуаціях.

Базове шасі переробили

Оскільки маса позашляховика суттєво зросла через броню, інженерам довелося серйозно модернізувати ходову частину.

Машина отримала посилену підвіску, оновлені гальма та систему Run-flat, що дозволяє продовжувати рух навіть на пробитих шинах.

Легендарний Land Cruiser 79 можна впізнати, але загалом це вже зовсім інша машина. Фото: Reform

Під капотом цього пікапа надійно працює 2,8-літровий дизельний двигун, що видає 201 кінську силу та 500 Нм крутного моменту.