В Украине стали чаще покупать новые дизельные автомобили

В январе–июне 2026 года украинский автопарк пополнился 30 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает «Укравтопром».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на дизельные автомобили сократился на 5%.
Новые дизельные автомобили демонстрируют рост
Из общего количества зарегистрированных дизельных автомобилей 7,4 тыс. были новыми, что на 17% больше, чем за первое полугодие 2025 года.
В то же время импорт подержанных дизельных легковых автомобилей сократился. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 22,6 тыс. таких автомобилей, что на 10% меньше, чем в прошлом году.
Самые популярные новые дизельные автомобили
Лидером сегмента новых дизельных легковых автомобилей стал Renault Duster, который существенно опередил конкурентов.
В пятерку самых популярных моделей вошли:
- Renault Duster – 1828 автомобилей;
- Toyota Land Cruiser Prado – 885 автомобилей;
- Volkswagen Touareg – 756 автомобилей;
- Skoda Kodiaq – 454 автомобиля;
- Volkswagen Tiguan – 398 автомобилей.
Лидеры среди импортных дизельных автомобилей с пробегом
На вторичном рынке наибольшим спросом пользовался Renault Megane.
В ТОП-5 также вошли:
- Renault Megane – 1712 автомобилей;
- Nissan Qashqai – 1566 автомобилей;
- Skoda Octavia – 1448 автомобилей;
- Volkswagen Passat – 1105 автомобилей;
- Hyundai Santa Fe – 1041 автомобиль.
Статистика показывает, что, несмотря на сокращение общего спроса на дизельные автомобили, украинцы все чаще выбирают новые модели, в то время как импорт подержанных дизельных автомобилей продолжает сокращаться.