В Украине стали чаще покупать новые дизельные автомобили

В январе–июне 2026 года украинский автопарк пополнился 30 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает «Укравтопром».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на дизельные автомобили сократился на 5%.

Новые дизельные автомобили демонстрируют рост

Из общего количества зарегистрированных дизельных автомобилей 7,4 тыс. были новыми, что на 17% больше, чем за первое полугодие 2025 года.

В то же время импорт подержанных дизельных легковых автомобилей сократился. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 22,6 тыс. таких автомобилей, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Самые популярные новые дизельные автомобили

Лидером сегмента новых дизельных легковых автомобилей стал Renault Duster, который существенно опередил конкурентов.

В пятерку самых популярных моделей вошли:

Renault Duster – 1828 автомобилей; Toyota Land Cruiser Prado – 885 автомобилей; Volkswagen Touareg – 756 автомобилей; Skoda Kodiaq – 454 автомобиля; Volkswagen Tiguan – 398 автомобилей.

Лидеры среди импортных дизельных автомобилей с пробегом

На вторичном рынке наибольшим спросом пользовался Renault Megane.

В ТОП-5 также вошли:

Renault Megane – 1712 автомобилей; Nissan Qashqai – 1566 автомобилей; Skoda Octavia – 1448 автомобилей; Volkswagen Passat – 1105 автомобилей; Hyundai Santa Fe – 1041 автомобиль.

Статистика показывает, что, несмотря на сокращение общего спроса на дизельные автомобили, украинцы все чаще выбирают новые модели, в то время как импорт подержанных дизельных автомобилей продолжает сокращаться.