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В Украине стали чаще покупать новые дизельные автомобили

По итогам первого полугодия 2026 года украинцы зарегистрировали 30 тысяч легковых автомобилей с дизельными двигателями. Несмотря на общее сокращение рынка, продажи новых дизельных моделей продолжали расти.
Спрос на новые дизельные автомобили вырос
Евгений Гудущан
logo16 июля, 10:56
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В январе–июне 2026 года украинский автопарк пополнился 30 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает «Укравтопром».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на дизельные автомобили сократился на 5%.

Новые дизельные автомобили демонстрируют рост

Из общего количества зарегистрированных дизельных автомобилей 7,4 тыс. были новыми, что на 17% больше, чем за первое полугодие 2025 года.

В то же время импорт подержанных дизельных легковых автомобилей сократился. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 22,6 тыс. таких автомобилей, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Самые популярные новые дизельные автомобили

Лидером сегмента новых дизельных легковых автомобилей стал Renault Duster, который существенно опередил конкурентов.

В пятерку самых популярных моделей вошли:

  1. Renault Duster – 1828 автомобилей;
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 885 автомобилей;
  3. Volkswagen Touareg – 756 автомобилей;
  4. Skoda Kodiaq – 454 автомобиля;
  5. Volkswagen Tiguan – 398 автомобилей.

Лидеры среди импортных дизельных автомобилей с пробегом

На вторичном рынке наибольшим спросом пользовался Renault Megane.

В ТОП-5 также вошли:

  1. Renault Megane – 1712 автомобилей;
  2. Nissan Qashqai – 1566 автомобилей;
  3. Skoda Octavia – 1448 автомобилей;
  4. Volkswagen Passat – 1105 автомобилей;
  5. Hyundai Santa Fe – 1041 автомобиль.

Статистика показывает, что, несмотря на сокращение общего спроса на дизельные автомобили, украинцы все чаще выбирают новые модели, в то время как импорт подержанных дизельных автомобилей продолжает сокращаться.

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