В Україні стали частіше купувати нові дизельні автомобілі

У січні-червні 2026 року український автопарк поповнили 30 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на дизельні автомобілі зменшився на 5%.

Нові дизелі демонструють зростання

Із загальної кількості зареєстрованих дизельних автомобілів 7,4 тис. були новими, що на 17% більше, ніж за перше півріччя 2025 року.

Водночас імпорт уживаних дизельних легковиків скоротився. За шість місяців українську реєстрацію отримали 22,6 тис. таких автомобілів, що на 10% менше, ніж торік.

Найпопулярніші нові дизельні автомобілі

Лідером сегмента нових дизельних легковиків став Renault Duster, який суттєво випередив конкурентів.

До п'ятірки найпопулярніших моделей увійшли:

Renault Duster — 1828 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 885 авто; Volkswagen Touareg — 756 авто; Skoda Kodiaq — 454 авто; Volkswagen Tiguan — 398 авто.

Лідери серед імпортованих дизельних авто з пробігом

На вторинному ринку найбільшим попитом користувався Renault Megane.

До ТОП-5 також потрапили:

Renault Megane — 1712 авто; Nissan Qashqai — 1566 авто; Skoda Octavia — 1448 авто; Volkswagen Passat — 1105 авто; Hyundai Santa Fe — 1041 авто.

Статистика свідчить, що попри скорочення загального попиту на дизельні автомобілі, українці дедалі частіше обирають нові моделі, тоді як імпорт дизельних машин із пробігом продовжує зменшуватися.