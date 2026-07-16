В Україні стали частіше купувати нові дизельні автомобілі

У січні-червні 2026 року український автопарк поповнили 30 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на дизельні автомобілі зменшився на 5%.
Нові дизелі демонструють зростання
Із загальної кількості зареєстрованих дизельних автомобілів 7,4 тис. були новими, що на 17% більше, ніж за перше півріччя 2025 року.
Водночас імпорт уживаних дизельних легковиків скоротився. За шість місяців українську реєстрацію отримали 22,6 тис. таких автомобілів, що на 10% менше, ніж торік.
Найпопулярніші нові дизельні автомобілі
Лідером сегмента нових дизельних легковиків став Renault Duster, який суттєво випередив конкурентів.
До п'ятірки найпопулярніших моделей увійшли:
- Renault Duster — 1828 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 885 авто;
- Volkswagen Touareg — 756 авто;
- Skoda Kodiaq — 454 авто;
- Volkswagen Tiguan — 398 авто.
Лідери серед імпортованих дизельних авто з пробігом
На вторинному ринку найбільшим попитом користувався Renault Megane.
До ТОП-5 також потрапили:
- Renault Megane — 1712 авто;
- Nissan Qashqai — 1566 авто;
- Skoda Octavia — 1448 авто;
- Volkswagen Passat — 1105 авто;
- Hyundai Santa Fe — 1041 авто.
Статистика свідчить, що попри скорочення загального попиту на дизельні автомобілі, українці дедалі частіше обирають нові моделі, тоді як імпорт дизельних машин із пробігом продовжує зменшуватися.