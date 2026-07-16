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В Україні стали частіше купувати нові дизельні автомобілі

За підсумками першого півріччя 2026 року українці зареєстрували 30 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Попри загальне скорочення ринку, продажі нових дизельних моделей продовжили зростати.
Попит на нові дизельні автомобілі зріс
Євген Гудущан
logo16 липня, 10:56
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У січні-червні 2026 року український автопарк поповнили 30 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на дизельні автомобілі зменшився на 5%.

Нові дизелі демонструють зростання

Із загальної кількості зареєстрованих дизельних автомобілів 7,4 тис. були новими, що на 17% більше, ніж за перше півріччя 2025 року.

Водночас імпорт уживаних дизельних легковиків скоротився. За шість місяців українську реєстрацію отримали 22,6 тис. таких автомобілів, що на 10% менше, ніж торік.

Найпопулярніші нові дизельні автомобілі

Лідером сегмента нових дизельних легковиків став Renault Duster, який суттєво випередив конкурентів.

До п'ятірки найпопулярніших моделей увійшли:

  1. Renault Duster — 1828 авто;
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 885 авто;
  3. Volkswagen Touareg — 756 авто;
  4. Skoda Kodiaq — 454 авто;
  5. Volkswagen Tiguan — 398 авто.

Лідери серед імпортованих дизельних авто з пробігом

На вторинному ринку найбільшим попитом користувався Renault Megane.

До ТОП-5 також потрапили:

  1. Renault Megane — 1712 авто;
  2. Nissan Qashqai — 1566 авто;
  3. Skoda Octavia — 1448 авто;
  4. Volkswagen Passat — 1105 авто;
  5. Hyundai Santa Fe — 1041 авто.

Статистика свідчить, що попри скорочення загального попиту на дизельні автомобілі, українці дедалі частіше обирають нові моделі, тоді як імпорт дизельних машин із пробігом продовжує зменшуватися.

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