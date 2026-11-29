Институт исследований авторынка добавил к интерактивной платформе Авторынок Live новая вкладка с аналитикой объявлений AUTO.RIA. Сервис работает бесплатно и не требует регистрации. Он пригодится как обычным автомобилистам, так и профессиональным продавцам машин.

Как определить цену своего автомобиля

Обычно владельцы, планирующие продажу машины, ищут аналогичные предложения на сайтах объявлений. Однако даже автомобили одной модели могут существенно отличаться по цене из-за двигателя, комплектации, пробега и года выпуска.

В новом сервисе можно выбрать конкретную модель, поколение, двигатель и коробку передач, а также сравнить цены в зависимости от пробега, года выпуска и региона.

Технологии, двигающие вперед. Hankook – международный шинный бренд, разрабатывающий инновационные решения для современных автомобилей. От ежедневных городских поездок до дальних путешествий – открывайте новый уровень вождения вместе с Hankook. Рекламная информация

Инструмент показывает медианную цену и типовой диапазон цен, в котором находится половина предложений. Это поможет правильно определить стартовую цену автомобиля и не продешевить при продаже.

В то же время следует помнить, что речь идет о ценах в объявлениях, а не о фактических суммах сделок.

Как быстро можно продать машину

Еще одна интересная возможность сервиса– анализ того, как быстро исчезают объявления о продаже конкретной модели. Можно увидеть, какая часть предложений исчезает в течение первой недели, двух недель или месяца.

Конечно, исчезновение объявления не всегда означает продажу автомобиля. Однако этот показатель помогает оценить активность рынка и понять, почему одни автомобили продаются быстрее других.

Полезно и для покупателей

Если вы ищете подержанную машину, сервис поможет понять, насколько адекватна цена конкретного предложения. А это уже весомый аргумент во время торга с продавцом автомобиля.

Для профессиональных продавцов предусмотрена возможность анализа количества конкурентных предложений, появления новых объявлений и активности отдельных сегментов рынка.

Все данные представлены в виде интерактивных графиков и таблиц, которые можно хранить или делиться ссылками с уже настроенными фильтрами.

Как пользоваться новым инструментом, Институт исследований авторынка показал в подробной видеоинструкции.