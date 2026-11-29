Інститут досліджень авторинку додав до інтерактивної платформи Авторинок Live нову вкладку з аналітикою оголошень AUTO.RIA. Сервіс працює безплатно та не потребує реєстрації. Він стане у пригоді як звичайним автомобілістам, так і професійним продавцям машин.

Як визначити ціну свого автомобіля

Зазвичай власники, які планують продаж машини, шукають аналогічні пропозиції на сайтах оголошень. Однак навіть автомобілі однієї моделі можуть суттєво відрізнятися за ціною через двигун, комплектацію, пробіг та рік випуску.

У новому сервісі можна вибрати конкретну модель, покоління, двигун і коробку передач, а також порівняти ціни залежно від пробігу, року випуску та регіону.

Технології, що рухають вперед. Hankook – міжнародний шинний бренд, який розробляє інноваційні рішення для сучасних автомобілів. Від щоденних міських поїздок до далеких подорожей – відкривайте новий рівень водіння разом із Hankook. Рекламна інформація

Інструмент показує медіанну ціну та типовий ціновий діапазон, у якому знаходиться половина пропозицій. Це допоможе правильно визначити стартову ціну автомобіля і не продешевити під час продажу.

Водночас варто пам'ятати, що йдеться про ціни в оголошеннях, а не фактичні суми угод.

Як швидко можна продати машину

Ще одна цікава можливість сервісу – аналіз того, як швидко зникають оголошення про продаж конкретної моделі. Можна побачити, яка частка пропозицій зникає протягом першого тижня, двох тижнів або місяця.

Звичайно, зникнення оголошення не завжди означає продаж автомобіля. Проте цей показник допомагає оцінити активність ринку та зрозуміти, чому одні автомобілі продаються швидше за інші.

Корисно і для покупців

Якщо ви шукаєте вживану машину, сервіс допоможе зрозуміти, наскільки адекватною є ціна конкретної пропозиції. А це вже вагомий аргумент під час торгу з продавцем автомобіля.

Для професійних продавців передбачена можливість аналізувати кількість конкурентних пропозицій, появу нових оголошень та активність окремих сегментів ринку.

Усі дані представлені у вигляді інтерактивних графіків і таблиць, які можна зберігати або ділитися посиланнями з уже налаштованими фільтрами.

Як користуватися новим інструментом, Інститут досліджень авторинку показав у детальній відеоінструкції.