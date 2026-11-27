По данным ассоциации Укравтопром, которая ссылается на официальную статистику патрульной полиции, с января по октябрь травмы разной степени тяжести получили 26 308 украинцев. Среди тех, чья жизнь оборвалась на дороге, к сожалению, есть 184 ребенка.

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Почему происходят ДТП

Абсолютным лидером среди причин аварий остается превышение безопасной скорости. Именно из-за чрезмерной спешки за этот период погибли 1322 человека, что составляет более половины от общего числа жертв.

Следует отметить, что между безопасной да разрешенной скоростью очень существенная разница. Какая именно - можно прочитать здесь.

Второй по опасности ошибкой водителей стало нарушение правил при изменении направления движения, которое не связано с перестройкой. Эта опрометчивость обошлась жизни в 153 человека.

Замыкает унылую тройку лидеров выезд на полосу встречного движения без цели обгона. Такие лобовые столкновения унесли жизни еще 125 участников дорожного движения.

Когда следует быть осторожным

Правоохранители также высчитали критические периоды для поездок. Самая большая количество аварий традиционно встречается в вечерний час пик– между 17:00 и 19:00, а самым опасным днем недели признана суббота, когда водители часто теряют бдительность.