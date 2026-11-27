За даними асоціації Укравтопром, яка посилається на офіційну статистику патрульної поліції, з січня по жовтень травми різного ступеня тяжкості отримали 26308 українців. Серед тих, чиє життя обірвалося на дорозі, на жаль, є 184 дитини.

Чому стаються ДТП

Абсолютним лідером серед причин аварій залишається перевищення безпечної швидкості. Саме через надмірний поспіх за цей період загинуло 1322 особи, що становить більше половини від загальної кількості жертв.

Варто зазначити, що між безпечною та дозволеною швидкістю є дуже суттєва різниця. Яка саме — можна прочитати тут.

Другою за небезпекою помилкою водіїв стало порушення правил під час зміни напрямку руху, яке не пов'язане з перестроюванням. Ця необачність коштувала життя 153 людям.

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Замикає сумну трійку лідерів виїзд на смугу зустрічного руху без мети обгону. Такі лобові зіткнення забрали життя ще 125 учасників дорожнього руху.

Коли варто бути обережним

Правоохоронці також вирахували найкритичніші періоди для поїздок. Найбільша кількість аварій традиційно трапляється у вечірню годину пік – між 17:00 та 19:00, а найнебезпечнішим днем тижня визнано суботу, коли водії часто втрачають пильність.