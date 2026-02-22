Сколько получает автомеханик в Польше

Правда, здесь стоит уточнить, что дополнительно к вышеперечисленному за мобильным сервисным техником закрепляется легковой автомобиль, ему выдается ноутбук, телефон и полностью оплачивается связь. Кроме этого, при необходимости гарантируется обучение для повышения квалификации, формируется индивидуальный пакет льгот и групповое страхование.

Как говорится в объявлении на платформе oferty.praca.gov.pl, у работодателя при этом есть условие – кандидат на должность должен быть опытным и иметь водительское удостоверение категории "В".

Читайте также За 80 тысяч гривен в месяц никто не хочет работать водителем

По локации это – повит Эльблонг (Elbląg) Поморского воеводства. Характер робот связан с выездами, но тілдьки по близлежащим городам и селам, где возникает потребность в ремонте или сервисном обслуживании вилочных погрузчиков клиентов.

Четкий график и не часа больше

При этом никаких командировок вне норм дневной смены не планируется. А она здесь регламентируется четко – механик работает с 7:00 до 15:00 все дни, кроме субботы и воскресенья. В трудовом договоре будет прописано точное количество рабочих часов в неделю – 40, и в месяц – 160.

Основные должностные обязанности также прописаны – ремонт и техническое обслуживание вилочных погрузчиков плюс определение и заказ запчастей и, понятно, своевременная отчетность о проделанной работе.

То есть это работа не в мастерской базового размещения, а в полевых условиях, для чего нужна гибкость и готовность к поездкам в указанные часы.

Читайте также Сколько "на руки" получают водители в Польше: исследование

И это еще не пиковая зарплата

Здесь стоит отметить, что это в Польше не самая высокая зарплата механика/техника по обслуживанию. На размер ставки и все остальное влияет несколько факторов, прежде всего регион, стаж работы, размер компании и тому подобное.

По состоянию на февраль в объявлениях найма зарплата для должности механика/техника по обслуживанию колеблется в диапазоне 7 090 – 17 327 злотых, то есть от 85 477 до 208 896 гривен.

Водители зарабатывают значительно меньше механиков. Согласно данным PensjoMetr, 80% водителей автобусов зарабатывают от 5 758 до 12210 злотых brutto в месяц (от 69 423 до 147 214 гривен).

Читайте также Украинские женщины научатся управлять погрузчиками и экскаваторами

Что предлагают в Украине

Рынок труда Польши в разделе рабочих профессий становится привлекательным для выходцев из других стран. Украина здесь не исключение.

По состоянию на февраль 2026 года средняя заработная плата механика в Украине по данным Work.ua составляет почти 35 000 грн в месяц. Диапазон колеблется от 22 000 до 57 000 грн.

В Польше такой специалист в минимальном диапазоне будет получать 85 477 гривен, что на 28 477 гривен больше украинской самой высокой ставки.

Читайте также Ловкости украинских женщин за рулем грузовиков позавидовали даже мужчины: фоторепортаж

У нас женщины станут механиками

В прошлом году в Украине стартовал проект по бесплатному обучению женщин профессии автомеханика. Это – реальный шаг привлечения женщин к рынку труда в самых дефицитных профессиях.

Как в свое время редакция Авто24 писала, за время обучения в интенсивном режиме теорию на курсах проекта Reskilling Ukraine женщины сочетают с практикой ремонта легковых и грузовых автомобилей.

Вот будут ли они со временем работать в Украине, когда рядом за такую работу платят в разы больше, уже вопрос к правительству и бизнесу.

Должны привыкать, потому что если есть филологиня, продавчиня, то без механикини нам никак нельзя. Коллаж: Авто24