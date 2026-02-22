Скільки отримує автомеханік у Польщі

Щоправда, тут варто уточнити, що додатково до перерахованого вище за мобільним сервісним техніком закріплюється легковий автомобіль, йому видається ноутбук, телефон та повністю оплачується зв’язок. Окрім цього, при потребі гарантується навчання для підвищення кваліфікації, формується індивідуальний пакет пільг та групове страхування.

Як йдеться в оголошенні на платформі oferty.praca.gov.pl, у роботодавця при цьому є умова – кандидат на посаду повинен бути досвідченим та мати водійське посвідчення категорії “В”.

За локацією це – повіт Ельблонг (Elbląg) Поморського воєводства. Характер робот пов’язаний з виїздами, але тільки по довколишніх містах та селах, де виникає потреба в ремонті чи сервісному обслуговуванні вилкових навантажувачів клієнтів.

Чіткий графік і не години більше

При цьому ніяких відряджень поза нормами денної зміни не планується. А вона тут регламентується чітко – механік працює з 7:00 до 15:00 усі дні, крім суботи й неділі. В трудовому договорі буде прописана точна кількість робочих годин на тиждень – 40, і на місяць – 160.

Основні посадові обов’язки також прописані – ремонт та технічне обслуговування вилкових навантажувачів плюс визначення та замовлення запчастин і, зрозуміло, своєчасне звітування про виконану роботу.

Тобто це робота не в майстерні базового розміщення, а в польових умовах, для чого потрібна гнучкість та готовність до поїздок в зазначені години.

І це ще не пікова зарплата

Тут варто зазначити, що це у Польщі не найвища зарплата механіка/техніка з обслуговування. На розмір ставки та все інше впливає кілька факторів, насамперед регіон, стаж роботи, розмір компанії тощо.

Станом на лютий в оголошеннях найму зарплата для посади механіка/техніка з обслуговування коливається в діапазоні 7 090 – 17 327 злотих, тобто від 85 477 до 208 896 гривень.

Водії заробляють значно менше від механіків. Згідно з даними PensjoMetr, 80% водіїв автобусів заробляють від 5 758 до 12210 злотих brutto на місяць (від 69 423 до 147 214 гривень).

Що пропонують в Україні

Ринок праці Польщі в розділі робітничих професій стає привабливим для вихідців з інших країн. Україна тут не виняток.

Станом на лютий 2026 року середня заробітна плата механіка в Україні за даними Work.ua становить майже 35 000 грн на місяць. Діапазон коливається від 22 000 до 57 000 грн.

У Польщі такий спеціаліст у мінімальному діапазоні буде отримувати 85 477 гривень, що на 28 477 гривень більше від української найвищої ставки.

У нас жінки стануть механікинями

Торік в Україні стартував проєкт з безплатного навчання жінок професії автомеханіка. Це – реальний крок залучення жінок до ринку праці в найдефіцитніших професіях.

Як свого часу редакція Авто24 писала, за час навчання в інтенсивному режимі теорію на курсах проєкту Reskilling Ukraine жінки поєднують з практикою ремонту легкових та вантажних автомобілів. Ось чи будуть вони з часом працювати в Україні, коли поряд за таку роботу платять в рази більше, уже питання до уряду та бізнесу.

Маємемо звикати, бо коли є філологиня, продавчиня, то без механікині нам аж ніяк не можна. Колаж: Авто24