Ветеранам хотят компенсировать 120 тысяч гривен на покупку автомобиля

О регистрации соответствующего законопроекта сообщил председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. в колонке для“ Главкома” . По его словам, претендовать на компенсацию смогут ветераны с инвалидностью I и II группы.

Автомобиль требуется не только для бытовых поездок

Для ветерана с инвалидностью собственная машина часто является необходимым средством передвижения, а не дополнительным комфортом. Она позволяет самостоятельно добираться в медицинские учреждения, реабилитационные центры, места работы или учебу.

Особо важной машина становится там, где нет доступного общественного транспорта. Частично эту проблему решают специализированные перевозки: раньше Авто24 рассказывал, как в Киеве заработало бесплатное инклюзивное такси для раненых защитников. Однако собственное авто дает человеку гораздо больше независимости.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему предлагают именно компенсацию

Действующее законодательство предусматривает возможность бесплатного обеспечения автомобилями отдельных категорий людей с инвалидностью. Однако, как отмечает автор законодательной инициативы, на практике эта система полноценно не работает уже больше десяти лет.

Поэтому вместо ожидания автомобиля от государства предлагают разрешить ветерану самостоятельно выбрать и приобрести машину, а часть ее стоимости компенсировать из бюджета.

Размер выплаты должен составлять не менее 120 тысяч гривен. В предоставленной информации пока не уточняется, зависит ли сумма от стоимости автомобиля, типа инвалидности или необходимости специального переоборудования.

Кто сможет получить деньги

Законопроект ориентирован на ветеранов с инвалидностью I и II группы, которые уже приобрели или планируют приобрести автомобиль.

В то же время, обнародованное описание инициативы не содержит детальной процедуры. Пока не сообщается, будут ли действовать ограничения по возрасту, происхождению и стоимости машины, можно ли будет приобрести подержанное авто и какие документы понадобятся для получения средств.

Эти условия должны быть определены в тексте закона и в дальнейшем правительственном порядке, если Верховная Рада поддержит инициативу.

Покупка и переоборудование – разные программы

Предложенную выплату на приобретение автомобиля не следует путать с уже введенной компенсацией за его адаптацию.

Как писал Авто24, люди с инвалидностью в результате войны могут получить до 70 тысяч гривен на переоборудование автомобиля. Эти деньги предназначены для установки ручного или специального управления, а не для покупки самой машины.

После установки такого оборудования автомобиль нужно правильно оформить. Авто24 уже объяснял, как переоборудовать машину в ручное управление и пройти перерегистрацию.

Таким образом, компенсация стоимости авто и его адаптации могут стать двумя отдельными элементами поддержки.

Финансирование хотят предусмотреть уже в этом году

Вместе с базовым законопроектом авторы подали изменения в государственный бюджет. Они предполагают увеличение расходов Министерству по делам ветеранов, чтобы программу можно было профинансировать уже в 2026 году.

Однако регистрация законопроекта еще не означает начало выплат. Документ должен пройти рассмотрение в парламентских комитетах, голосование в Верховной Раде и подписание. После этого правительство должно будет утвердить механизм получения компенсации.

До окончательного принятия закона сумма в 120 тысяч гривен, список получателей и сроки запуска программы могут измениться.

Мобильность помогает вернуться к работе