Ветеранам хочуть компенсувати 120 тисяч гривень на придбання авто

Про реєстрацію відповідного законопроєкту повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у колонці для “Главкома”. За його словами, претендувати на компенсацію зможуть ветерани з інвалідністю І та ІІ групи.

Автомобіль потрібен не лише для побутових поїздок

Для ветерана з інвалідністю власна машина часто є необхідним засобом пересування, а не додатковим комфортом. Вона дає змогу самостійно добиратися до медичних закладів, реабілітаційних центрів, місця роботи або навчання.

Особливо важливою машина стає там, де немає доступного громадського транспорту. Частково цю проблему розв’язують спеціалізовані перевезення: раніше Авто24 розповідав, як у Києві запрацювало безплатне інклюзивне таксі для поранених захисників. Проте власне авто дає людині значно більше незалежності.

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Чому пропонують саме компенсацію

Чинне законодавство передбачає можливість безплатного забезпечення автомобілями окремих категорій людей з інвалідністю. Однак, як зазначає автор законодавчої ініціативи, на практиці ця система повноцінно не працює вже понад десять років.

Тому замість очікування автомобіля від держави пропонують дозволити ветерану самостійно вибрати та придбати машину, а частину її вартості компенсувати з бюджету.

Розмір виплати має становити не менше 120 тисяч гривень. У наданій інформації поки не уточнюється, чи залежатиме сума від вартості автомобіля, типу інвалідності або необхідності спеціального переобладнання.

Хто зможе отримати гроші

Законопроєкт орієнтований на ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи, які вже придбали або планують придбати автомобіль.

Водночас оприлюднений опис ініціативи не містить детальної процедури. Поки не повідомляється, чи діятимуть обмеження за віком, походженням та вартістю машини, чи можна буде придбати вживане авто та які документи знадобляться для отримання коштів.

Ці умови мають бути визначені у тексті закону та подальшому урядовому порядку, якщо Верховна Рада підтримає ініціативу.

Купівля і переобладнання — різні програми

Запропоновану виплату на придбання автомобіля не слід плутати з уже запровадженою компенсацією за його адаптацію.

Як писав Авто24, люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати до 70 тисяч гривень на переобладнання автомобіля. Ці гроші призначені для встановлення ручного або спеціального керування, а не для купівлі самої машини.

Після встановлення такого обладнання автомобіль потрібно належним чином оформити. Авто24 уже пояснював, як переобладнати машину на ручне керування та пройти перереєстрацію.

Таким чином, компенсація вартості авто та оплата його адаптації можуть стати двома окремими елементами підтримки.

Фінансування хочуть передбачити вже цього року

Разом із базовим законопроєктом автори подали зміни до державного бюджету. Вони передбачають збільшення видатків Міністерству у справах ветеранів, щоб програму можна було профінансувати вже у 2026 році.

Однак реєстрація законопроєкту ще не означає початок виплат. Документ має пройти розгляд у парламентських комітетах, голосування у Верховній Раді та підписання. Після цього уряд повинен буде затвердити механізм отримання компенсації.

До остаточного ухвалення закону сума у 120 тисяч гривень, перелік отримувачів і строки запуску програми можуть змінитися.

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