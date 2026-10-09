Владельцам спецтехники упростили правила перерегистрации в МВД

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, соответствующие изменения в порядок ведомственной регистрации уже утверждены постановлением КМУ № 761. Этот документ окончательно урегулировал механизм действий для оформляемой по старым правилам техники.

Ранее учет крупнотоннажных и технологических машин вели исключительно территориальные органы Гоструда. Когда эти функции передали в сервисные центры, возникла острая необходимость создать понятный алгоритм для перехода баз данных и последующего обслуживания владельцев.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы перевести свой транспорт на новый учет или сменить владельца, достаточно обратиться в ближайший сервисный центр. С собой нужно иметь старое свидетельство о регистрации, выданное Гострудом, и официальное письмо от этого ведомства, подтверждающее пребывание машины в их базе.

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Также стандартно требуется паспорт и идентификационный код владельца, а для юридических лиц– учредительные документы. Если транспортное средство сменяет хозяина, придется предоставить документ, подтверждающий право собственности, и квитанцию об оплате услуг.

При наличии вывода экспертного исследования его также следует добавить в общий пакет. Такие нововведения существенно экономят время логистам, строителям и предпринимателям, позволяя избегать излишней бюрократии при работе со специфической техникой.