Власникам спецтехніки спростили правила перереєстрації в МВС

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, відповідні зміни до порядку відомчої реєстрації вже затверджені постановою КМУ № 761. Цей документ остаточно врегулював механізм дій для техніки, яка оформлювалася за старими правилами.

Раніше облік великотоннажних та технологічних машин вели виключно територіальні органи Держпраці. Коли ж ці функції передали до сервісних центрів, виникла гостра потреба створити зрозумілий алгоритм для переходу баз даних та подальшого обслуговування власників.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб перевести свій транспорт на новий облік або змінити власника, достатньо звернутися до найближчого сервісного центру. З собою потрібно мати старе свідоцтво про реєстрацію, видане Держпрацею, та офіційний лист від цього відомства, який підтверджує перебування машини в їхній базі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також стандартно вимагаються паспорт та ідентифікаційний код власника, а для юридичних осіб – установчі документи. Якщо транспортний засіб змінює господаря, доведеться надати документ, що підтверджує право власності, та квитанцію про оплату послуг.

За наявності висновку експертного дослідження його також варто додати до загального пакета. Такі нововведення суттєво економлять час логістам, будівельникам та підприємцям, дозволяючи уникати зайвої бюрократії під час роботи зі специфічною технікою.