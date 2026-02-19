Владелец Toyota RAV4 совершил курьезную аварию

На видео, которое распространяет Carscoops видно, как светло-голубой кроссовер выезжает на перекресток и внезапно останавливается перед другим автомобилем, заставляя его водителя резко тормозить.

Вместо того чтобы безопасно продолжить движение, водитель резко нажимает на акселератор, сворачивает в сторону и выезжает на тротуар, едва не задев опору освещения. Через несколько секунд автомобиль начинает двигаться задним ходом и возвращается на проезжую часть, перекрывая движение транспорта в обоих направлениях.

Цепное ДТП из-за неудачного движения назад

Самые серьезные последствия вызвал именно маневр задним ходом. Кроссовер врезался в переднюю часть серебристого седана, после чего тот столкнулся с другим автомобилем, двигавшимся навстречу. После столкновения водитель снова двинулся вперед и второй раз заехал на тротуар, что еще больше осложнило ситуацию на дороге.

Причины инцидента остаются неизвестными

Официальной информации об обстоятельствах происшествия или состоянии водителя пока нет. Также неизвестно, были ли технические неисправности автомобиля, или инцидент стал следствием ошибки водителя. Специалисты по безопасности дорожного движения отмечают, что подобные ситуации часто связаны с потерей контроля, неправильным оцениванием расстояния или панической реакцией во время стресса.

Безопасность на дороге - ключевой фактор

Эксперты советуют водителям регулярно проверять свои навыки управления и не игнорировать признаки усталости или потери концентрации. В сложных ситуациях главное сохранять спокойствие и действовать предсказуемо для других участников движения. Инцидент в очередной раз напоминает, что даже в обычных городских условиях неконтролируемые маневры могут мгновенно создать опасную ситуацию для всех вокруг.