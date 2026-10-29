Влияние каннабиса на водителей: немцы провели масштабный тест и результаты впечатляют

Как сообщает eurotransport.de со ссылкой на немецкую Ассоциацию страхования ответственности работодателей за торговлю и логистику товаров (BGHW), масштабные испытания проходили на известном немецком автодроме Заксенринг.

В тестах приняли участие более сотни водителей, которым было предложено выполнить типовые задания по доставке товаров на легковушках и коммерческих фургонах.

Дорожные испытания состояли из четырех разных трасс, где имитировался реальный рабочий день курьера. Водителям приходилось искать номера домов, парковаться в определенных местах и одновременно следить за интенсивным трафиком.

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После употребления каннабиса исследователи зафиксировали серьезные проблемы с управлением и удержанием автомобиля в полосе. Хотя общее количество мелких недостатков возросло не критично, уровень грубых ошибок, таких как сбивание конусов или отвлечение на мониторы, подскочил сразу в три раза.

Спецтехника и уровень ТГК в крови

Отдельное внимание эксперты уделили водителям вилочных погрузчиков, регулярно употребляющих марихуану, но воздерживавшихся от нее минимум два дня до тестов. Выяснилось, что под действием вещества они начинают ездить гораздо быстрее, что в условиях состава крайне опасным фактором.

Интересно, что уровень ТГК в крови оказался плохим индикатором реальной способности управлять транспортом. Гораздо большее влияние на безопасность имели индивидуальные особенности человека, его готовность рисковать и субъективное чувство опьянения.

" Даже после двухдневного перерыва некоторые участники все еще имели измеряемый уровень вещества в организме, – отмечают авторы исследования.

Когда можно безопасно садиться за руль

Для тех, кто употребляет каннабис изредка, специалисты BGHW рекомендуют подождать по меньшей мере восемь часов или одну ночь перед тем, как снова выезжать на дорогу. Если речь идет о регулярном употреблении, следы вещества могут оставаться в организме от трех до пяти дней.

В случаях ежедневного использования эксперты советуют воздерживаться от управления транспортом несколько недель. Пока немецкие специалисты продолжают разработку надежного экспресс-теста для компаний, который позволит быстро выявлять состояние опьянения у водителей, а его появление ожидается в 2027 году.