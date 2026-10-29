Вплив канабісу на водіїв: німці провели масштабний тест і результати вражають

Як повідомляє eurotransport.de з посиланням на німецьку Асоціацію страхування відповідальності роботодавців для торгівлі та логістики товарів (BGHW), масштабні випробування проходили на відомому німецькому автодромі Заксенринг.

У тестах взяли участь понад сотню водіїв, яким запропонували виконати типові завдання з доставлення товарів на легковиках та комерційних фургонах.

Дорожні випробування складалися з чотирьох різних трас, де імітувався реальний робочий день кур'єра. Водіям доводилося шукати номери будинків, паркуватися у визначених місцях та одночасно стежити за інтенсивним трафіком.

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Після вживання канабісу дослідники зафіксували серйозні проблеми з кермуванням та утриманням автомобіля в смузі. Хоча загальна кількість дрібних хиб зросла не критично, рівень грубих помилок, таких як збивання конусів чи відволікання на монітори, підскочив одразу в три рази.

Спецтехніка та рівень ТГК у крові

Окрему увагу експерти приділили водіям вилкових навантажувачів, які регулярно вживають марихуану, але утримувалися від неї мінімум два дні до тестів. З'ясувалося, що під дією речовини вони починають їздити значно швидше, що в умовах складу є вкрай небезпечним фактором.

Цікаво, що рівень ТГК у крові виявився поганим індикатором реальної здатності керувати транспортом. Набагато більший вплив на безпеку мали індивідуальні особливості людини, її готовність ризикувати та суб'єктивне відчуття сп'яніння.

"Навіть після дводенної перерви деякі учасники все ще мали вимірюваний рівень речовини в організмі, – зазначають автори дослідження.

Коли можна безпечно сідати за кермо

Для тих, хто вживає канабіс зрідка, фахівці BGHW рекомендують почекати щонайменше вісім годин або одну ніч перед тим, як знову виїжджати на дорогу. Якщо ж ідеться про регулярне вживання, сліди речовини можуть залишатися в організмі від трьох до п'яти днів.

У випадках щоденного використання експерти радять утримуватися від керування транспортом протягом кількох тижнів. Наразі німецькі фахівці продовжують розробку надійного експрес-тесту для компаній, який дозволить швидко виявляти стан сп'яніння у водіїв, а його поява очікується у 2027 році.