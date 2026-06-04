Вместо людей - роботы: в ВСУ официально запустили медэвак Vepr

Машина создана как логистически-эвакуационный робот и предназначена для доставки грузов, эвакуации раненых и выполнения широкого спектра задач без непосредственного участия военных.

В ведомстве отмечают, что решение о кодификации принято после анализа боевого опыта и положительных отзывов из подразделений, где уже использовали платформу.

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Для логистики, инженерных и специальных операций

Разработчики существенно модернизировали Vepr, адаптировав его под современные потребности фронта. Робот способен перевозить грузы, эвакуировать бойцов, работать в сложных условиях и выполнять задачи на расстоянии от оператора.

Отдельно подчеркивается его многофункциональность – от логистики до инженерных и специальных операций.

Основные параметры Vepr:

грузоподъемность – до 350 кг;

экипаж – беспилотный (дистанционное управление);

скорость – более 7,5 км/ч;

запас хода – до 40 км;

оснащение – камеры, несколько каналов связи;

привод – два электродвигателя по 1500 Вт.

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НРК осовременили армию

Параллельно в оборонном ведомстве отмечают, что наземные роботизированные комплексы уже стали важной частью обеспечения подразделений. По оценкам, ежемесячно они выполняют около 10 тысяч задач по эвакуации и снабжению, что существенно снижает риски для военных.

В первом полугодии 2026 года Минобороны планирует законтрактовать более 25 тысяч таких платформ, фактически удвоив объемы закупок по сравнению с 2025 годом. В перспективе – максимальный перевод фронтовой логистики на беспилотные наземные системы.