Замість людей — роботи: у ЗСУ офіційно запустили медевак Vepr

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Цей НРК спроможний за один рейс евакуювати відразу двох поранених
Машина створена як логістично-евакуаційний робот і призначена для доставки вантажів, евакуації поранених та виконання широкого спектра завдань без безпосередньої участі військових.
У відомстві зазначають, що рішення про кодифікацію ухвалене після аналізу бойового досвіду та схвальні відгуків з підрозділів, де вже використовували платформу.
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Для логістики, інженерних і спеціальних операцій
Розробники суттєво модернізували Vepr, адаптувавши його під сучасні потреби фронту. Робот здатний перевозити вантажі, евакуювати бійців, працювати в складних умовах та виконувати завдання на відстані від оператора.
Окремо підкреслюється його багатофункціональність – від логістики до інженерних і спеціальних операцій.
Основні параметри Vepr:
- вантажопідйомність – до 350 кг;
- екіпаж – безпілотний (дистанційне керування);
- швидкість – понад 7,5 км/год;
- запас ходу – до 40 км;
- оснащення – камери, кілька каналів зв’язку;
- привід – два електродвигуни по 1500 Вт.
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НРК осучаснили армію
Паралельно в оборонному відомстві наголошують, що наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною забезпечення підрозділів. За оцінками, щомісяця вони виконують близько 10 тисяч завдань з евакуації та постачання, що суттєво знижує ризики для військових.
У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати понад 25 тисяч таких платформ, фактично подвоївши обсяги закупівель у порівнянні з 2025 роком. У перспективі – максимальне переведення фронтової логістики на безпілотні наземні системи.