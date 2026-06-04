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Замість людей — роботи: у ЗСУ офіційно запустили медевак Vepr

Міністерство оборони України кодифікувало для використання у Збройних силах України наземний роботизований комплекс Vepr. Ця вітчизняна платформа вже пройшла випробування на фронті й має схвальні відгуки.
Міноборони допустило до викиристання робот-медвак Vepr

ФОТО: сайт МО України|

Цей НРК спроможний за один рейс евакуювати відразу двох поранених

Валентин Ожго
logo4 червня, 09:10
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Машина створена як логістично-евакуаційний робот і призначена для доставки вантажів, евакуації поранених та виконання широкого спектра завдань без безпосередньої участі військових.

У відомстві зазначають, що рішення про кодифікацію ухвалене після аналізу бойового досвіду та схвальні відгуків з підрозділів, де вже використовували платформу.

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Для логістики, інженерних і спеціальних операцій

Розробники суттєво модернізували Vepr, адаптувавши його під сучасні потреби фронту. Робот здатний перевозити вантажі, евакуювати бійців, працювати в складних умовах та виконувати завдання на відстані від оператора.

Окремо підкреслюється його багатофункціональність – від логістики до інженерних і спеціальних операцій.

Основні параметри Vepr:

  • вантажопідйомність – до 350 кг;
  • екіпаж – безпілотний (дистанційне керування);
  • швидкість – понад 7,5 км/год;
  • запас ходу – до 40 км;
  • оснащення – камери, кілька каналів зв’язку;
  • привід – два електродвигуни по 1500 Вт.

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НРК осучаснили армію

Паралельно в оборонному відомстві наголошують, що наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною забезпечення підрозділів. За оцінками, щомісяця вони виконують близько 10 тисяч завдань з евакуації та постачання, що суттєво знижує ризики для військових.

У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати понад 25 тисяч таких платформ, фактично подвоївши обсяги закупівель у порівнянні з 2025 роком. У перспективі – максимальне переведення фронтової логістики на безпілотні наземні системи.

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