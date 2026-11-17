Как сообщает профильное издание publictransport.today, пока подписано лишь предварительное соглашение о приобретении исторического объекта вблизи Турина. Ожидается, что в течение всего 2027 будет продолжаться масштабная реконструкция и переоборудование цехов под новые нужды.

План новых владельцев выходит далеко за пределы обычной сборки машин. На конвейере станут не только электрические автобусы и микроавтобусы, но и аккумуляторные блоки и промышленные системы накопления энергии BESS.

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После полного запуска линий предприятие сможет обеспечить работой около 150 специалистов. Кроме того, здесь планируется развернуть современный сервисный центр для обслуживания и переработки отработанных батарей.

Китайские технологии с европейской пропиской

Швейцарцы давно закрепились на рынке общественного транспорта Европы, но их главным технологическим партнером выступает китайская корпорация CRRC. Это один из крупнейших в мире производителей железнодорожного транспорта и электромобильных решений.

До сих пор многие автобусы под брендом YES-EU собирали непосредственно в Китае. Локализация производства в Италии даст компаниям серьезный козырь в борьбе за европейские муниципальные тендеры.

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Местные операторы транспорта сейчас требуют не просто экологичных машин, а надежной поддержки рядом. Наличие завода в Европе гарантирует быструю поставку запчастей и оперативное сервисное обслуживание.

" Точные спецификации моделей пока содержат в секрете. Также остается интригой, будет ли это полноценное производство с нуля, или только крупноузловая сборка из китайских машинокомплектов,– отмечают обозреватели рынка.

От роскошных седанов до городского транспорта

Сам завод в Грульяско имеет богатую автомобильную историю. Площадку основало известное кузовное ателье Bertone еще в 1959 году, а впоследствии она перешла под крыло концерна Fiat.

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В свои лучшие времена предприятие выпускало премиальные модели Ghibli и Quattroporte, снабжая работой около 1400 итальянцев. Однако после переноски сборки автомобилей в Мирафьори огромные цеха остались пустыми.

Теперь историческая локация получила шанс на вторую жизнь. Если инвесторы придерживаются графика, уже через два года Пьемонт превратится в один из ключевых европейских хабов по выпуску экологического транспорта.