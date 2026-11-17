Як повідомляє профільне видання publictransport.today, наразі підписано лише попередню угоду про придбання історичного об'єкта поблизу Турина. Очікується, що протягом усього 2027 року триватиме масштабна реконструкція та переобладнання цехів під нові потреби.

План нових власників виходить далеко за межі звичайного складання машин. На конвеєр стануть не лише електричні автобуси та мікроавтобуси, а й акумуляторні блоки та промислові системи накопичення енергії BESS.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Після повного запуску ліній підприємство зможе забезпечити роботою близько 150 фахівців. Крім того, тут планують розгорнути сучасний сервісний центр для обслуговування та переробки відпрацьованих батарей.

Китайські технології з європейською пропискою

Швейцарці вже давно закріпилися на ринку громадського транспорту Європи, але їхнім головним технологічним партнером виступає китайська корпорація CRRC. Це один із найбільших у світі виробників залізничного транспорту та рішень для електромобільності.

Досі багато автобусів під брендом YES-EU збирали безпосередньо в Китаї. Локалізація виробництва в Італії дасть компаніям серйозний козир у боротьбі за європейські муніципальні тендери.

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Місцеві оператори транспорту зараз вимагають не просто екологічних машин, а надійної підтримки поруч. Наявність заводу в Європі гарантує швидке постачання запчастин та оперативне сервісне обслуговування.

"Точні специфікації моделей поки тримають у секреті. Також залишається інтригою, чи це буде повноцінне виробництво з нуля, чи лише великовузлове складання з китайських машинокомплектів, – зазначають оглядачі ринку.

Від розкішних седанів до міського транспорту

Сам завод у Грульяско має багату автомобільну історію. Майданчик заснувало відоме кузовне ательє Bertone ще у 1959 році, а згодом він перейшов під крило концерну Fiat.

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У свої найкращі часи підприємство випускало преміальні моделі Ghibli та Quattroporte, забезпечуючи роботою близько 1400 італійців. Проте після перенесення складання автомобілів до Мірафйорі величезні цехи залишилися порожніми.

Тепер історична локація отримала шанс на друге життя. Якщо інвестори дотримаються графіка, вже за два роки П'ємонт перетвориться на один із ключових європейських хабів з випуску екологічного транспорту.