Водитель сделал себе "права" с помощью ChatGPT и получил штраф

Ровенский районный суд признал виновным Михаила Бриксу в подделке и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения. Как следует из приговора суда от 22 сентября, мужчина не проходил обучение и не получал законного права управлять автомобилем, но решил изготовить документ самостоятельно.

Сначала купил сувенирный бланк

По материалам дела, в конце ноября 2025 года мужчина заказал через интернет сувенирный бланк водительского удостоверения.

2 декабря он с помощью ChatGPT создал изображение документа, добавил собственную фотографию и информацию о якобы имеющемся праве управлять транспортными средствами категории B.

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После этого изображение распечатали и перенесли на приобретенный бланк. Так появилось удостоверение, которое внешне должно было напоминать настоящее, хотя в государственных реестрах такого документа, конечно, не существовало.

Auto24 ранее уже объяснял, почему не стоит покупать водительское удостоверение через интернет. Фальшивые документы не появляются в реестрах МВД и могут быть обнаружены при обычной проверке.

Подделку определили патрульные

28 июля 2026 около 00:16 патрульные остановили Volkswagen Golf в селе Александрия Ровенского района.

За рулем был Михаил Брикс. По требованию полицейских он предъявил сделанное им удостоверение.

Патрульные обратили внимание на то, что документ не соответствует официальному образцу. В таких случаях проверка через государственные базы быстро показывает, выдавалось ли удостоверение на самом деле.

О том, как правоохранители выявляют фальшивые водительские права, Auto24 уже рассказывал раньше. Часто подделка выявляется именно при дорожной проверке или попытке обмена документа.

Суд учел алкогольное опьянение

При рассмотрении дела мужчина признал вину, раскаялся и способствовал следствию.

В то же время суд признал отягчающим обстоятельством, что правонарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Судья Михаил Таргоний признал мужчину виновным по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документа и использование заведомо подложного документа. Наказанием стал штраф в размере 8500 грн.

Кроме того, осужденный должен оплатить 5776 грн расходов на проведение технической экспертизы документа. Общая сумма финансовых последствий превысила 14 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Поддельные "права" легко проверяются

Схема с фальшивыми удостоверениями далеко не нова. Ранее мошенники преимущественно продавали готовые документы через соцсети и мессенджеры, обещая "права без учебы и экзаменов".

Auto24 уже писал, как продают поддельные удостоверения от имени работников сервисных центров МВД. Такие документы могут выглядеть внушительно на фотографии, но не проходят элементарную проверку.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что первое удостоверение водителя можно получить только после прохождения установленной процедуры и сдачи экзаменов. Фальшивый документ не будет отображаться ни в реестре МВД, ни в приложении "Действие", ни в Кабинете водителя.

Проверить легитимность удостоверения можно через официальные сервисы МВД. Auto24 отдельно рассказывал, как проверить водительское удостоверение и не натолкнуться на подделку.

ChatGPT здесь не главная проблема

В этой истории необычно само использование ChatGPT для создания изображения удостоверения. Но с юридической точки зрения метод производства подделки принципиального значения не имеет.

Уголовная ответственность наступает за факт подделки и использования заведомо фальшивого документа. То есть рисовали ли "права" в графическом редакторе, заказывали у мошенников или создавали изображения с помощью ИИ, последствия могут быть одинаковыми.

Auto24 ранее также напоминал, какая ответственность предусмотрена за фальшивые водительские документы. Кроме штрафа, закон предусматривает и другие виды наказания в зависимости от обстоятельств дела.

В случае с водителем Volkswagen Golf попытка заменить автошколу ChatGPT завершилась достаточно предсказуемо: права он так и не получил, а получил судимость, штраф и счет за экспертизу.