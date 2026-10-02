Водій зробив собі "права" за допомогою ChatGPT і отримав штраф

Рівненський районний суд визнав винним Михайла Бриксу у підробленні та використанні завідомо підробленого посвідчення водія. Як випливає з вироку суду від 22 вересня, чоловік не проходив навчання та не отримував законного права керувати автомобілем, але вирішив виготовити документ самостійно.

Спочатку купив сувенірний бланк

За матеріалами справи, наприкінці листопада 2025 року чоловік замовив через інтернет сувенірний бланк посвідчення водія.

2 грудня він за допомогою ChatGPT створив зображення документа, додав власну фотографію та інформацію про нібито наявне право керувати транспортними засобами категорії B.

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Після цього зображення роздрукували та перенесли на придбаний бланк. Так з'явилося посвідчення, яке зовні мало нагадувати справжнє, хоча в державних реєстрах такого документа, звісно, не існувало.

Auto24 раніше вже пояснював, чому не варто купувати посвідчення водія через інтернет. Фальшиві документи не з'являються в реєстрах МВС і можуть бути виявлені під час звичайної перевірки.

Підробку виявили патрульні

28 липня 2026 року близько 00:16 патрульні зупинили Volkswagen Golf у селі Олександрія Рівненського району.

За кермом був Михайло Брикса. На вимогу поліцейських він пред'явив виготовлене ним посвідчення.

Патрульні звернули увагу, що документ не відповідає офіційному зразку. У таких випадках перевірка через державні бази швидко показує, чи видавалося посвідчення насправді.

Про те, як правоохоронці виявляють фальшиві посвідчення водія, Auto24 вже розповідав раніше. Часто підробка виявляється саме під час дорожньої перевірки або спроби обміну документа.

Суд врахував алкогольне сп'яніння

Під час розгляду справи чоловік визнав провину, розкаявся та сприяв слідству.

Водночас суд визнав обтяжувальною обставиною те, що правопорушення було вчинене у стані алкогольного сп'яніння.

Суддя Михайло Таргоній визнав чоловіка винним за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - підроблення документа та використання завідомо підробленого документа. Покаранням став штраф у розмірі 8500 грн.

Крім того, засуджений має сплатити 5776 грн витрат на проведення технічної експертизи документа. Загальна сума фінансових наслідків таким чином перевищила 14 тисяч гривень. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.

Підроблені "права" легко перевіряються

Схема з фальшивими посвідченнями далеко не нова. Раніше шахраї переважно продавали готові документи через соцмережі та месенджери, обіцяючи "права без навчання та іспитів".

Auto24 уже писав, як продають підроблені посвідчення від імені працівників сервісних центрів МВС. Такі документи можуть виглядати переконливо на фотографії, але не проходять елементарної перевірки.

У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що справжнє перше посвідчення водія можна отримати лише після проходження встановленої процедури та складання іспитів. Фальшивий документ не відображатиметься ні в реєстрі МВС, ні в застосунку "Дія", ні в Кабінеті водія.

Перевірити легітимність посвідчення можна через офіційні сервіси МВС. Auto24 окремо розповідав, як перевірити посвідчення водія та не натрапити на підробку.

ChatGPT тут не головна проблема

У цій історії незвичним є саме використання ChatGPT для створення зображення посвідчення. Але з юридичного погляду спосіб виготовлення підробки принципового значення не має.

Кримінальна відповідальність настає за сам факт підроблення та використання завідомо фальшивого документа. Тобто чи малювали "права" у графічному редакторі, замовляли у шахраїв або створювали зображення за допомогою ШІ, наслідки можуть бути однаковими.

Auto24 раніше також нагадував, яка відповідальність передбачена за фальшиві водійські документи. Окрім штрафу, закон передбачає й інші види покарання залежно від обставин справи.

У випадку з водієм Volkswagen Golf спроба замінити автошколу ChatGPT завершилася досить передбачувано: права він так і не отримав, а натомість отримав судимість, штраф і рахунок за експертизу.