Водителей для работы на коммерческом транспорте будут учить под видеонаблюдением

Новая процедура изменения статуса или подготовки будет проходить под патронатом Министерства развития громад и территорий. Своим Приказом № 1728 ведомство урегулировало деятельность учебных центров и процедуры подтверждения профессиональной компетентности водителей.

Как говорится в релизе Минразвития, весь процесс направлен на выполнение евроинтеграционных обязательств, в т.ч. на соответствие требованиям Директивы по квалификации и периодической подготовки водителей.

Прозрачность и контроль качества обучения

Весь процесс подготовки кандидатов для получения квалификационной карточки водителя по процедуре так называемого "кода 95" должен быть обеспечен полной фото- и видеофиксацией учебного процесса и экзаменов.

Для этого вводится обязательная фото- и видеофиксация учебных занятий, тестирований/экзаменов и заседаний аттестационной комиссии Минразвития о признании учебным центром. Решения и протоколы публикуются на официальном сайте министерства.

Гибкость обучения для водителей

Водители с действующими документами (сертификатом профессиональной компетентности водителя) могут расширять категории или проходить обучение по сокращенным программам – только из модулей, которыми ранее не овладевали.

Официально разрешено дистанционную, дуальную и смешанную формы, обновлены учебные модули (в частности по безопасности, нагрузки ТС, современных тахографов.

Коммуникация с учебным центром может вестись в электронном формате, то есть приглашение для обучения, сообщения или материалы могут передаваться онлайн-средствами.

С августа 2025 года наличие такого обучения является обязательным для соответствия лицензионным требованиям для международных перевозок пассажиров или грузов.



Что уже есть в зачете

Наше законодательство и до этого считало, что водители на международных рейсах должны периодически проходить такое обучение. В прошлом году около 40 тысяч водителей завершили упомянутые курсы и получили сертификат профессиональной компетентности водителя.

Важно, что свидетельства учебных центров, выданные ранее, сохраняют силу на свой срок и переоформляются на бессрочные при условии подачи документов учебными центрами.

Всего по состоянию на февраль 2026 года в Украине насчитывается более 60 тысяч профессиональных водителей. Это водители, получившие сертификат профессиональной компетентности – то есть прошли обучение на так называемый "код 95".

Сейчас в Украине уже 30 учебных центров обеспечивают соответствующее обучение.

По европейским стандартам

Обновления направлены на упрощение государственного регулирования, цифровизацию взаимодействия и повышение качества и прозрачности учебного процесса, в частности предупреждение "фейкового" или неполного обучения. Приказ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины.

“Профессиональная подготовка водителей грузовиков и автобусов – это вопрос безопасности, качества перевозок и доверия к рынку. Обучение направлено на то, чтобы водители получали новые знания по безопасности на транспорте, домедицинской помощи и сопутствующих тем. Важно, что речь идет не о формальном подходе к таким занятиям, а о реальном обучении и экзаменах. Для того, чтобы занятия происходили не "на бумаге", мы и обновляем требования к прозрачности процесса и параллельно предусматриваем гибкие форматы занятий" – отметил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.