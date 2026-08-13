Водителей предупреждают о новой схеме мошенничества с техосмотром

Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают водителей о мошеннических предложениях пройти обязательный технический контроль онлайн.

Если в интернете предлагают оформить официальный протокол ОТК без фактического досмотра автомобиля, это может быть мошенническая схема.

Почему ОТК невозможно пройти онлайн

Обязательный технический контроль предусматривает физическую проверку транспортного средства на специальном пункте, имеющем соответствующую аккредитацию.

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Во время ОТК должны проверять, в частности:

тормозную и рулевую системы;

внешние световые приборы;

шины и колеса;

светопропускание стекла;

газобаллонное оборудование, если оно установлено;

другие элементы, влияющие на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды.

В Главном сервисном центре МВД уверяют, что ни один онлайн-сервис не может провести полноценную диагностику автомобиля дистанционно.

Обязательный технический контроль сейчас проходят автобусы, грузовики и прицепы к ним, такси, легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок, а также транспорт, перевозящий опасные грузы.

Как работает мошенническая схема

Злоумышленники могут размещать объявления в соцсетях, на досках объявлений и в разных чатах.

Среди основных признаков мошенничества:

обещание оформить протокол ОТК за 15 минут;

возможность пройти технический контроль без автомобиля;

отправка готового протокола после оплаты;

предложение оформить документ без посещения технического контроля.

На самом деле процедура ОТК сопровождается фото- и видеофиксацией, а ее результаты вносятся в общегосударственную базу данных.

Поэтому приобретение готового протокола в интернете может закончиться не только потерей денег, но и проблемами. во время проверки документа.

Как проверить протокол ОТК

Водители могут самостоятельно проверить наличие и подлинность протокола через официальный онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД.

Для проверки нужно указать:

номерной знак транспортного средства;

номер протокола ОТК.

Актуальный перечень субъектов, обладающих правом проводить обязательный технический контроль, также обнародован на сайте Главного сервисного центра МВД.