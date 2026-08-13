Водіїв попереджають про нову схему шахрайства з техоглядом

Головний сервісний центр МВС та кіберполіція попереджають водіїв про шахрайські пропозиції пройти обов’язковий технічний контроль онлайн.

Якщо в інтернеті пропонують оформити офіційний протокол ОТК без фактичного огляду автомобіля, це може бути шахрайська схема.

Чому ОТК неможливо пройти онлайн

Обов’язковий технічний контроль передбачає фізичну перевірку транспортного засобу на спеціальному пункті, який має відповідну акредитацію.

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Під час ОТК мають перевіряти, зокрема:

гальмову та рульову системи;

зовнішні світлові прилади;

шини та колеса;

світлопропускання скла;

газобалонне обладнання, якщо воно встановлене;

інші елементи, що впливають на безпеку дорожнього руху та стан довкілля.

У Головному сервісному центрі МВС запевняють, що жоден онлайн-сервіс не може провести повноцінну діагностику автомобіля дистанційно.

Обов’язковий технічний контроль, зараз проходять автобуси, вантажівки та причепи до них, таксі, легкові автомобілі, які використовуються для комерційних перевезень, а також транспорт, що перевозить небезпечні вантажі.

Як працює шахрайська схема

Зловмисники можуть розміщувати оголошення у соцмережах, на дошках оголошень та в різних чатах.

Серед основних ознак шахрайства:

обіцянка оформити протокол ОТК за 15 хвилин;

можливість пройти технічний контроль без автомобіля;

надсилання готового протоколу після оплати;

пропозиція оформити документ без відвідування пункту технічного контролю.

Насправді процедура ОТК супроводжується фото- та відеофіксацією, а її результати вносяться до загальнодержавної бази даних.

Тому придбання готового протоколу в інтернеті може закінчитися не лише втратою грошей, а й проблемами під час перевірки документа.

Як перевірити протокол ОТК

Водії можуть самостійно перевірити наявність та дійсність протоколу через офіційний онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС.

Для перевірки потрібно вказати:

номерний знак транспортного засобу;

номер протоколу ОТК.

Актуальний перелік суб’єктів, які мають право проводити обов’язковий технічний контроль, також оприлюднений на сайті Головного сервісного центру МВС.