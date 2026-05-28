Водители автобусов международного сообщения в рейсе работают под чужой фамилией

Под угрозой безопасность пассажиров, поскольку переутомление водителя автобусов до добра не доводит
Дело не в подмене чипов, а в режиме труда и отдыха водителей и безопасности пассажиров, которые в дороге подвергаются рискованным экспериментам.
Как говорится в сообщении Укртрансбезопасности, за такое нарушение перевозчику грозит штраф в 34 тысячи гривен.
Безопасность пассажиру должна быть гарантирована
Тахографические карточки фиксируют режим труда и отдыха водителя. В случае использования чужих чип-карт водитель скрывает реальное время пребывания за рулем и обходит ограничения по продолжительности работы.
Практика показывает, что такие действия создают серьезные риски для безопасности дорожного движения, ведь переутомление водителей является одной из причин аварий с участием автобусов и грузового транспорта.
Доказательная база нарушений водителями автобусов режима труда и отдыха в ходе международных рейсов. Фото: Укртрансбезопасность
По результатам проверок на перевозчиков составили административные материалы. В коротком извещении не сказано принадлежность водителей ни к стране, ни к перевозчикам. Сказано лишь о наложении штрафов в упомянутом выше размере 34 000 гривен.
Репутация и допуски уже под вопросом
В транспортном ведомстве отмечают, что соблюдение режима труда и отдыха является обязательным условием международных перевозок.
Кроме финансовых санкций, нарушения могут привести к потере деловой репутации и проблемам с допуском к международному рынку перевозок.