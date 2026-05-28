Водії автобусів міжнародного сполучення у рейсі працюють під чужим прізвищем

Справа не в підміні чіпів, а в режимі праці та відпочинку водіїв та безпеці пасажирів, котрі в дорозі наражаються на ризиковані експерименти.

Як йдеться у повідомленні Укртрансбезпеки, за таке порушення перевізнику загрожує штраф у 34 тисячі гривень.

Безпека пасажиру має бути гарантована

Тахографічні картки фіксують режим праці та відпочинку водія. У разі використання чужих чіп-карток водій приховує реальний час перебування за кермом та обходить обмеження щодо тривалості роботи.

Практика показує, що такі дії створюють серйозні ризики для безпеки дорожнього руху, адже перевтома водіїв є однією з причин аварій за участю автобусів та вантажного транспорту.

Доказова база порушень водіями автобусів режиму праці та відпочинку в ході міжнародних рейсів. Фото: Укртрансбезпека

За результатами перевірок на перевізників склали адміністративні матеріали. У короткому сповіщенні не сказано належність водіїв ні до країни, ні до перевізників. Сказано лише про накладення штрафів у згаданому вище розмірі 34 000 гривень.

Репутація й допуски уже під питанням

У транспортному відомстві зазначають, що дотримання режиму праці та відпочинку є обов’язковою умовою міжнародних перевезень.

Окрім фінансових санкцій, порушення можуть призвести до втрати ділової репутації та проблем із допуском до міжнародного ринку перевезень.