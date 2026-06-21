Водители Tesla начали обманывать автопилот с помощью пластиковых голов

Китайские владельцы Tesla нашли новый способ обманывать систему контроля внимания водителя. Как пишет WIRED, в местных соцсетях и на онлайн-площадках начали распространяться небольшие пластиковые фигурки в виде человеческих голов, которые используют для обхода внутренней камеры автомобиля.

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Маленькая фигурка против большой системы безопасности

Идея этих аксессуаров проста и опасна. Фигурка должна создать для камеры Tesla впечатление, что водитель смотрит вперед и контролирует дорогу. На самом деле же человек за рулем может отвлекаться: смотреть в телефон, есть или просто не следить за дорожной обстановкой.

Такие “обманки” обычно имеют размер примерно с мячик для пинг-понга. Их делают в виде голов известных людей, в частности американских или китайских знаменитостей. В материалах западных СМИ упоминаются даже фигурки, стилизованные под Двейна “Скалу” Джонсона.

Цена таких аксессуаров невелика — примерно от 10 до 40 долларов. Именно это и делает проблему неприятной: дешёвый пластиковый предмет может нейтрализовать часть системы безопасности в дорогом электромобиле.

Почему Tesla вообще следит за водителем

Autopilot и Full Self-Driving в Tesla не делают автомобиль полностью автономным. Это системы помощи водителю, которые требуют постоянного контроля со стороны человека. Водитель должен держать руки на руле, следить за дорогой и быть готовым в любой момент вмешаться.

Для этого Tesla использует несколько механизмов контроля. Автомобиль может определять усилие на руле, а также использовать камеру в салоне, расположенную над зеркалом заднего вида. Она способна обнаруживать невнимательность водителя и подавать звуковые предупреждения.

Проблема в том, что часть владельцев воспринимает эти предупреждения не как элемент безопасности, а как раздражитель, который нужно обойти. Именно так раньше появлялись различные “грузики” для руля, а теперь — пластиковые головы для камеры.

Автопилот от Tesla позволяет отпускать руль, но не позволяет отвлекаться. Фото Tesla

Это похоже на заглушки ремней безопасности

По логике такие фигурки очень напоминают заглушки для ремней безопасности. Они не делают поездку безопаснее, а лишь обманывают автомобиль, заставляя его думать, что все в порядке.

Разница лишь в том, что в случае с Tesla речь идет не о писке непристегнутого ремня, а о контроле системы, которая управляет ускорением, торможением и траекторией движения. Поэтому риски здесь значительно выше.

Если водитель перестает следить за дорогой, автомобиль может не успеть правильно среагировать на нестандартную ситуацию. А современные ассистенты, даже самые продвинутые, все еще могут ошибаться.

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Tesla уже не раз критиковали за работу Autopilot

Тема внимательности водителя для Tesla не нова. В США регуляторы уже несколько лет проверяют, достаточно ли эффективно системы Autopilot и Full Self-Driving предотвращают неправильное использование.

В 2023 году Tesla провела масштабный отзыв более 2 миллионов автомобилей в США для обновления программного обеспечения Autopilot. Причиной стали претензии к тому, как система контролирует участие водителя в управлении. Позже NHTSA начала проверять, действительно ли эти обновления достаточно снизили риски.

Компания не осталась пассивной наблюдательницей. После распространения видео с кукольными головами Tesla выпустила обновления программного обеспечения, которые улучшили алгоритмы обнаружения «нечеловеческих» объектов перед камерой.

Система стала анализировать не просто наличие лица в кадре, но и микродвижения, изменение взгляда, естественную динамику живого человека. Помимо этого, введены санкции: при обнаружении попытки обмануть автопилот Tesla может принудительно отключить Autopilot и временно заблокировать его активацию — иногда на несколько дней.

Почему это опасно для всех