Водії Tesla почали обманювати автопілот пластиковими головами

Китайські власники Tesla знайшли новий спосіб обманювати систему контролю уваги водія. Як пише WIRED, у місцевих соцмережах і на онлайн-майданчиках почали поширюватися невеликі пластикові фігурки у вигляді людських голів, які використовують для обходу внутрішньої камери автомобіля.

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Маленька фігурка проти великої системи безпеки

Ідея цих аксесуарів проста й небезпечна. Фігурка має створити для камери Tesla враження, що водій дивиться вперед і контролює дорогу. Насправді ж людина за кермом може відволікатися: дивитися в телефон, їсти або просто не стежити за дорожньою ситуацією.

Такі “обманки” зазвичай мають розмір приблизно з м’ячик для пінг-понгу. Їх роблять у вигляді голів відомих людей, зокрема американських або китайських знаменитостей. У матеріалах західних медіа згадуються навіть фігурки, стилізовані під Двейна “Скелю” Джонсона.

Ціна таких аксесуарів невелика — приблизно від 10 до 40 доларів. Саме це і робить проблему неприємною: дешевий пластиковий предмет може нейтралізувати частину логіки безпеки у дорогому електромобілі.

Чому Tesla взагалі стежить за водієм

Autopilot та Full Self-Driving у Tesla не роблять автомобіль повністю автономним. Це системи допомоги водієві, які потребують постійного контролю з боку людини. Водій має тримати руки на кермі, стежити за дорогою і бути готовим у будь-який момент втрутитися.

Для цього Tesla використовує кілька механізмів контролю. Автомобіль може визначати зусилля на кермі, а також використовувати камеру в салоні, розташовану над дзеркалом заднього виду. Вона здатна виявляти неуважність водія і подавати звукові попередження.

Проблема в тому, що частина власників сприймає ці попередження не як елемент безпеки, а як подразник, який треба обійти. Саме так раніше з’являлися різні “ваги” для керма, а тепер — пластикові голови для камери.

Автопілот від Tesla дозволяє відпускати кермо, але не дозволяє відволікатись. Фото Tesla

Це схоже на заглушки ременів безпеки

За логікою такі фігурки дуже нагадують заглушки для ременів безпеки. Вони не роблять поїздку безпечнішою, а лише обманюють автомобіль, змушуючи його думати, що все гаразд.

Різниця лише в тому, що у випадку з Tesla йдеться не про писк непристебнутого ременя, а про контроль системи, яка керує прискоренням, гальмуванням і траєкторією руху. Тому ризики тут значно вищі.

Якщо водій перестає стежити за дорогою, автомобіль може не встигнути правильно зреагувати на нестандартну ситуацію. А сучасні асистенти, навіть дуже просунуті, все ще можуть помилятися.

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Tesla вже не раз критикували за контроль Autopilot

Тема уважності водія для Tesla не нова. У США регулятори вже кілька років перевіряють, чи достатньо ефективно системи Autopilot та Full Self-Driving запобігають неправильному використанню.

У 2023 році Tesla провела масштабне відкликання понад 2 мільйонів автомобілів у США для оновлення програмного забезпечення Autopilot. Причиною стали претензії до того, як система контролює участь водія в керуванні. Пізніше NHTSA почала перевіряти, чи справді ці оновлення достатньо знизили ризики.

Компанія не залишилася пасивною спостерігачкою. Після розповсюдження відео з ляльковими головами Tesla випустила оновлення програмного забезпечення, які покращили алгоритми виявлення нелюдських об'єктів перед камерою.

Система почала аналізувати не просто наявність обличчя у кадрі, а й мікроруху, зміну погляду, природну динаміку живої людини. Крім цього, введено санкції: при виявленні спроби обдурити автопілот Tesla може примусово вимкнути Autopilot та тимчасово заблокувати його активацію іноді на кілька днів..

Чому це небезпечно для всіх