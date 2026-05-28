Смертельна ДТП у Флориді: Tesla на автопілоті злетіла у ставок

Як пише Carscoops, за інформацією Дорожнього патруля Флориди, аварія сталася у вівторок увечері близько 20:10. За кермом Tesla Model Y перебував 87-річний водій, але автомобіль рухався під керуванням системи FSD (Full Self-Driving).

Читайте також: Власник Tesla Cybertruck затопив пікап в озері та потрапив під арешт

Ділянка дороги, де трапився інцидент, є переважно прямою з дуже легким поворотом ліворуч, а дозволена швидкість обмежена на позначці 30 миль/год (близько 48 км/год). З незрозумілих причин електромобіль з'їхав з проїжджої частини, спочатку протаранив трансформаторну електричну коробку, після чого на швидкості вилетів у сусідній ставок і почав тонути.

Жертви та рятувальна операція

Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, дістали з затопленого автомобіля двох людей. Літнього водія екстрено госпіталізували, проте від отриманих важких травм чоловік помер у лікарні. На пасажирському сидінні Tesla перебувала 75-річна жінка.

Їй пощастило вижити у водоймі – постраждалу доставили до медичного закладу з травмами, які, за словами лікарів, не загрожують її життю. Наразі влада утримується від публікації імен та детальних даних про особистості загиблого та пасажирки.

Головною загадкою для слідчих залишається заява поліції про те, що на момент аварії в Tesla Model Y був увімкнений автопілот. Правоохоронці поки не розкрили, на базі яких саме доказів було зроблено цей висновок.

Ключове питання до системи автопілота