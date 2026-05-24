Власник Tesla Cybertruck затопив пікап в озері та потрапив під арешт

Цей випадок став черговим у списку інцидентів, коли власники футуристичних вантажівок сприймають неоднозначні заяви керівника компанії Tesla Ілона Маска за чисту монету і стикаються з фінансовими та юридичними наслідками, пише Electrek.

Хронологія інциденту

Як повідомили представники Поліцейського департаменту Грейпвайна у своїх соціальних мережах, екстрений виклик надійшов у понеділок увечері близько 20:00. Екіпажі поліції та місцева пожежна служба були направлені до озера, де посеред води застряг Tesla Cybertruck.

Згодом водій зізнався правоохоронцям, що заїхав у глибоку воду озера навмисно, аби активувати спеціальний позашляховий режим. Проте під час експерименту електрична система автомобіля вийшла з ладу, електрокар заклинило, і він почав тонути. Пасажирам вдалося самостійно та швидко покинути салон, а для евакуації застряглого транспортного засобу довелося залучати спеціальну рятувальну команду пожежників.

Для самого автомобіліста пригода закінчилася кримінальним провадженням. Поліція заарештувала чоловіка та висунула йому звинувачення у керуванні транспортним засобом у закритій для цього частині парку та озера, відсутності обов'язкової реєстрації плавзасобу, а також у численних порушеннях правил безпеки на воді. Наразі порушник перебуває під вартою у в'язниці.

Обіцянки Ілона Маска проти реальної гарантії

Головна проблема подібних аварій криється в медійних заявах, які звучали на етапі анонсу електромобіля. Ще у 2022 році, задовго до старту серійного виробництва, Ілон Маск запевняв аудиторію, що Tesla Cybertruck буде "достатньо водонепроникним", щоб виконувати роль човна, форсувати річки, великі озера і навіть спокійні морські ділянки.

У реальності серійний автомобіль таких можливостей не отримав. Заводська функція "Wade Mode" дійсно здатна тимчасово створювати підвищений тиск всередині корпусу тягової акумуляторної батареї щоб запобігти потраплянню вологи та підіймати пневмопідвіску на максимальну висоту. Проте офіційна інструкція суворо обмежує глибину подолання перешкоди не більше 81 сантиметра від нижньої точки колеса. Ця система розрахована виключно на короткочасний переїзд мілких струмків або калюж, а не на повноцінне плавання.

Офіційні правила гарантійного обслуговування Tesla прямо суперечать рекламним гаслам керівництва. Заводська гарантія американської марки взагалі не поширюється на будь-які термічні чи механічні пошкодження, викликані водою або важким бездоріжжям, тому відновлення затоплених машин власники змушені оплачувати самостійно.

Постійні проблеми водіїв Cybertruck