Владелец Tesla Cybertruck утопил пикап в озере и попал под арест

Этот случай стал очередным в списке инцидентов, когда владельцы футуристических грузовиков воспринимают неоднозначные заявления руководителя компании Tesla Илона Маска за чистую монету и сталкиваются с финансовыми и юридическими последствиями, пишет Electrek.

Хронология инцидента

Как сообщили представители Полицейского департамента Грейпвайна в своих социальных сетях, экстренный вызов поступил в понедельник вечером около 20:00. Экипажи полиции и местная пожарная служба были направлены к озеру, где посреди воды застрял Tesla Cybertruck.

Впоследствии водитель признался правоохранителям, что заехал в глубокую воду озера намеренно, чтобы активировать специальный внедорожный режим. Однако во время эксперимента электрическая система автомобиля вышла из строя, электрокар заклинило, и он начал тонуть. Пассажирам удалось самостоятельно и быстро покинуть салон, а для эвакуации застрявшего транспортного средства пришлось привлекать специальную спасательную команду пожарных.

Для самого автомобилиста происшествие закончилось уголовным производством. Полиция арестовала мужчину и предъявила ему обвинения в управлении транспортным средством в закрытой для этого части парка и озера, отсутствии обязательной регистрации плавсредства, а также в многочисленных нарушениях правил безопасности на воде. Сейчас нарушитель находится под стражей в тюрьме.

Обещания Илона Маска против реальной гарантии

Главная проблема подобных аварий кроется в медийных заявлениях, которые звучали на этапе анонса электромобиля. Еще в 2022 году, задолго до старта серийного производства, Илон Маск уверял аудиторию, что Tesla Cybertruck будет "достаточно водонепроницаемым", чтобы выполнять роль лодки, форсировать реки, большие озера и даже спокойные морские участки.

В реальности серийный автомобиль таких возможностей не получил. Заводская функция "Wade Mode" действительно способна временно создавать повышенное давление внутри корпуса тяговой аккумуляторной батареи чтобы предотвратить попадание влаги и поднимать пневмоподвеску на максимальную высоту. Однако официальная инструкция строго ограничивает глубину преодоления препятствия не более 81 сантиметра от нижней точки колеса. Эта система рассчитана исключительно на кратковременный переезд мелких ручьев или луж, а не на полноценное плавание.

Официальные правила гарантийного обслуживания Tesla прямо противоречат рекламным лозунгам руководства. Заводская гарантия американской марки вообще не распространяется на любые термические или механические повреждения, вызванные водой или тяжелым бездорожьем, поэтому восстановление затопленных машин владельцы вынуждены оплачивать самостоятельно.

