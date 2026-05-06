Tesla срочно отзывает партию Cybertruck: колеса пикапов могут отпасть во время движения

Tesla Cybertruck
Как пишет Carscoops, по данным автопроизводителя, под воздействием дорожных препятствий и боковых сил во время поворотов вокруг отверстий для шпилек тормозных дисков могут появляться трещины. В случае прогрессирования дефекта колесная шпилька способна полностью отделиться от ступицы.
Сейчас Tesla известно о трех гарантийных претензиях, связанных с этой поломкой, однако сообщений об авариях или травмировании людей не поступало. Впервые потенциальную уязвимость обнаружили еще в августе прошлого года во время предсерийных испытаний, но тогда трещины не приводили к полной потере целостности креплений.
Какие модели подпадают под отзыв
Сервисная акция касается только 173 автомобилей, выпущенных в период с 21 марта 2024 года по 25 ноября 2025 года. Проблема актуальна исключительно для заднеприводных модификаций (RWD), оснащенных базовыми 18-дюймовыми колесами. Владельцы более дорогих версий с 20-дюймовыми дисками могут не волноваться – их эта неисправность не коснулась.
Важно заметить, что под угрозой оказались не только новые машины с завода. Некоторые сервисные центры Tesla использовали потенциально дефектные детали во время ремонтных работ, поэтому автомобили, которым недавно заменяли тормоза, также могут потребовать повторного визита на сервис.
Процедура ремонта и сроки
Производство бюджетного варианта Cybertruck длилось недолго: с 28 августа по 5 ноября 2025 года, после чего модель сняли с линейки из-за низкого спроса. Официальные уведомления владельцы начнут получать после 20 июня.
В рамках отзыва специалисты сервисных центров бесплатно заменят передние и задние тормозные диски, ступицы колес и гайки крепления. Новые компоненты имеют обновленную конструкцию и повышенный уровень прочности, что должно полностью устранить риск разрушения металла под нагрузкой.
- Tesla Cybertruck
- Tesla Cybertruck – это полностью электрический пикап в футуристическом стиле , представлен компанией Tesla в конце 2023 года. Автомобиль получил кузов из сверхпрочной холоднокатаной холоднокатаной нержавеющей стали, которая, по заявлениям производителя, устойчива к коррозии и даже мелкокалиберного огнестрельного оружия. Вместо традиционных изгибов пикап имеет остроугольные формы, что обусловлено сложностью обработки сверхтвердого металла.
- Модельный ряд включает версии с полным и задним приводом, а топовая модификация Cyberbeast способна разгоняться до 100 км/ч за 2,7 секунды. Несмотря на инновационность, старт продаж сопровождался рядом сервисных кампаний: от проблем с накладками на педали акселератора до неисправностей стеклоочистителей и дефектов крепления колес в бюджетных версиях. Производство сосредоточено на заводе в Остине, штат Техас.