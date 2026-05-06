Tesla терміново відкликає партію Cybertruck: колеса пікапів можуть відпасти під час руху

Як пише Carscoops, за даними автовиробника, під впливом дорожніх перешкод та бокових сил під час поворотів навколо отворів для шпильок гальмівних дисків можуть з’являтися тріщини. У разі прогресування дефекту колісна шпилька здатна повністю відокремитися від маточини.

Наразі Tesla відомо про три гарантійні претензії, пов’язані з цією поломкою, проте повідомлень про аварії чи травмування людей не надходило. Вперше потенційну вразливість виявили ще в серпні минулого року під час передсерійних випробувань, але тоді тріщини не призводили до повної втрати цілісності кріплень.

Які моделі підпадають під відкликання

Сервісна акція стосується лише 173 автомобілів, випущених у період з 21 березня 2024 року по 25 листопада 2025 року. Проблема актуальна виключно для задньопривідних модифікацій (RWD), оснащених базовими 18-дюймовими колесами. Власники дорожчих версій із 20-дюймовими дисками можуть не хвилюватися – їх ця несправність не торкнулася.

Важливо зауважити, що під загрозою опинилися не лише нові машини з заводу. Деякі сервісні центри Tesla використовували потенційно дефектні деталі під час ремонтних робіт, тому автомобілі, яким нещодавно замінювали гальма, також можуть потребувати повторного візиту на сервіс.

Процедура ремонту та терміни

Виробництво бюджетного варіанту Cybertruck тривало недовго: з 28 серпня по 5 листопада 2025 року, після чого модель зняли з лінійки через низький попит. Офіційні сповіщення власники почнуть отримувати після 20 червня.

У межах відкликання спеціалісти сервісних центрів безоплатно замінять передні та задні гальмівні диски, маточини коліс й гайки кріплення. Нові компоненти мають оновлену конструкцію та підвищений рівень міцності, що має повністю усунути ризик руйнування металу під навантаженням.

