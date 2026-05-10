Водителю такого Volvo отель не нужен: как сейчас выглядит дом на колесах американского дальнобойщика

Такой тягач больше напоминает компактную квартиру, чем классический грузовик для дальнобойщика. Правда, это не заводская версия, а продукт доработки компании ARI Legacy Sleepers.

Упомянутое ателье специализируется на создании эксклюзивных жилых модулей для грузовиков. В данном случае перелицовка сделана по просьбе одного из клиентов, чья работа постоянно связана с дальними рейсами. Тему такой новинки изучали в редакции Авто24.

Европейский Volvo – в американском стиле

Новый Volvo серии VNL дебютировал на американском рынке еще в прошлом году. Модель, как пишет 40ton.net, сразу назвали одним из самых "европейских" тягачей в США из-за современной аэродинамики, электроники и знакомых для Европы решений.

Теперь Volvo появился в еще более необычной версии – магистральный тягач с удлиненной спальней от компании ARI Legacy Sleepers. Он по своему содержанию салона скорее напоминает автокемпер последнего поколения, чем грузовик для коммерческих перевозок.

Вот так выглядит Volvo VNL860 с заводской спальней (вверху), а такой образ получил перелицованный тягач с кемперным исполнением кабины (внизу). Фото: Volvo Trucks Северная Америка / ARI Legacy Sleepers

Однако основой стал предоставленный заказчиком Volvo VNL300 с короткой дневной кабиной без штатного спальника в заводском исполнении. В ателье тягач переделали (см. фото тягача в красной масти выше). Он получил специально увеличенную колесную базу, чтобы позади кабины установить жилой модуль длиной 3,3 метра.

Такая длина практически не встречается в сегменте тяжелого коммерческого транспорта. Это уже воспринимается как исключение, поскольку выходит за пределы габаритных стандартов и становится своеобразным эксклюзивом, что не запрещается действующими нормами технических допусков и ПДД.

Интегрированный в дневную кабину кемперный модуль "вписался" в аэродинамическую структуру тягача без критического влияния на потребление топлива. Фото: ARI Legacy Sleepers

Здесь стоит отметить, что это не первая попытка перестроить Volvo VNL до такой масштабной версии (см. видео ниже). Магистральный тягач этой серии легко поддается адаптации именно для такой перелицовки.

Как уменьшенный гостиничный номер

Внутри новый VNL напоминает маленький дом на колесах. Он похож по компоновке на кемперный салон.

Главное, что в той среде у человека отсутствует психическое расстройство в виде панического страха перед замкнутым или тесным пространством. Эксперты отмечают, что клаустрофобия здесь не грозит.

Водитель получает:

двуспальную кровать;

отдельную зону отдыха;

32-дюймовый телевизор;

душ и туалет;

кухню с индукционной плитой;

микроволновую печь;

холодильник и отдельную морозильную камеру;

систему водоснабжения с двумя баками.

Все свое везу с собой: в салоне Volvo зона отдыха граничит с душем, кухней и спальней, чего так не хватает в дальних рейсах. Фото: ARI Legacy Sleepers

Фактически это уже не просто спальник для отдыха между рейсами, а полноценное жилое пространство для длительных путешествий.

Знакомая техника от Volvo FH

Несмотря на американский формат, техническая часть хорошо знакома европейским перевозчикам. Тягач оснащен 6-цилиндровым 12,8-литровым двигателем Volvo D13 экологического формата Euro 6.

Мотор выдает на-гора 420–540 л.с., имеет высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов (2500 Нм при 1400 об/мин). Этому помогает автоматизированная коробка передач I-Shift. Euro 6.

В то же время интерьер кабины адаптировали под американский рынок. Из-за более узкой кабины Volvo использовала другую переднюю панель, чем у европейского FH.

Для комфортного проживания за пределами обустроенных стоянок, электрической сети и заведений питания здесь есть вся атрибутика автономности, в т.ч. дизель-генераторная станция, внешние солнечные панели питания (опция) и немалые запасы воды. Фото: ARI Legacy Sleepers

Сколько стоит такой грузовик

Подобные тягачи ориентированы на очень состоятельных владельцев или водителей, которые постоянно живут в рейсах. Стоимость таких Volvo VNL с жилыми модулями стартует примерно от 300 тысяч долларов.

Для сравнения: это – почти на 50% дороже стандартного американского тягача с заводской спальней. Именно поэтому такие машины остаются эксклюзивом даже для рынка США.