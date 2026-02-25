Арестованный главный психиатр ВСУ оказался поклонником одного премиального бренда автомобилей

В деле о злоупотреблении служебным положением и обогащении бывшего главного психиатра Вооруженных Сил Украины появились новые факты преступной деятельности.

Помните, в январе 2025 года военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила фигуранта на незаконном обогащении и декларировании ложных сведений.

Раскопали об элитной недвижимости и автомобилях

Следствием установлено, что начальник психиатрической клиники, получил почти 1 млн долларов США теневой "прибыли".

По новым обстоятельствам установлено, что фигурант легализовал полученные деньги через приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса, которые оформлял на близких родственников.

Похоже, главному психиатру нравятся автомобили одного бренда. Коллаж: Координационный центр общественного контроля

Элитный автопарк сформирован во время войны

Кроме этого, на своих детей военный чиновник много чего оформил. В частности, в автопарке появилось три авто марки BMW – модели Х3, Х5, Х7.

Пик покупки элитных машин пришелся именно на годы полномасштабной войны. В это время он стал владельцем автомобилей 2022, 2023 и 2024 годов выпуска. Правда, формально техника регистрировалась на посторонних лиц, но в пределах семьи.

На основании выявленных злоупотреблений

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой).

За такие деяния злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.