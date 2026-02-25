Військова контррозвідка знайшла, на кого записав елітні авто головний психіатр ЗСУ

У справі про зловживання службовим становищем та збагачення колишнього головного психіатра Збройних Сил України з'явилися нові факти злочинної діяльності. Ці звинувачення слідчі відомства офіційно задокументовано.

К пригадуєте, у січні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила фігуранта на незаконному збагаченні та декларуванні неправдивих відомостей.

Розкопали про елітну нерухомість та автівки

Слідством встановлено, що начальник психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів США тіньового "прибутку".

За новими обставинами встановлено, що фігурант легалізував отримані гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів.

Серед таких "активів" є нові факти злочинної діяльності. Зокрема, встановлено квартиру в новобудові на узбережжі Одеси. Це житло оформлено на доньку посадовця, а котедж під Києвом, який він “записав” на свого пасинка.

Схоже, цього разу "вийти сухим із води" головному психіатру не вийде. Колаж: Координаційний центр громадського контролю

Елітний автопарк сформовано під час війни

Окрім цього, на своїх дітей військовий чиновник багато чого оформив. Зокрема, в автопарку з'явилося три авто марки БМВ – моделі Х3, Х5, Х7.

Ось тут є одна деталь. Пік купівлі елітних машин припав саме на роки повномасштабної війни. В цей час він став власником авто 2022, 2023 та 2024 років випуску. Щоправда, формально техніка реєструвалася на сторонніх осіб, але в межах родини.

На підставі виявлених зловживань

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою).

За такі діяння зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.